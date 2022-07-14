Сразу 3 вариации вкуса: королевская креветка, свежайший лосось, мистер краб.



Можно брать куда угодно! Отлично подходит и для перекуса в дороге, и для летнего пикника, и для уютных домашних посиделок.



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Искренне твои, SURA SUSHI