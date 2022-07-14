Супер-сытный SURA перекус 14.07.2022 ZELENOGRAD.RU

Вашему вниманию — единственный и не повторимый SURA Суши Сендвивич.

Хрустящий снаружи и такой нежный внутри! Точно стоит попробовать.

Сразу 3 вариации вкуса: королевская креветка, свежайший лосось, мистер краб.

Можно брать куда угодно! Отлично подходит и для перекуса в дороге, и для летнего пикника, и для уютных домашних посиделок.

SURA суши сендвичи уже ждут тебя на сайте surasushi.ru в разделе «горячие роллы».

Искренне твои, SURA SUSHI

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