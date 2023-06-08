Магазин «Сумки. Чемоданы. Кошельки», находящийся на улице Гоголя, 2 (за «Иридиумом»), предлагает большой ассортимент товаров отечественного и зарубежного производства. Цены — от 900 рублей. Обратите внимание на чемоданы и рюкзаки для летних поездок, тележки привлекательных и немарких оттенков для дачников и походов за покупками.