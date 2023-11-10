Суббота, одиннадцатое: большая распродажа в магазине фиксированных цен «One Price» в 17-м микрорайоне 10.11.2023 Реклама ИП Плотникова А.А, ИНН 773574152870, erid:LatgBijMu

У всех «чёрная пятница», а в «One Price» «чёрная суббота» 11 ноября: скидка 20 процентов на всё! И 30 процентов — товары с зелёным ценником. Это почти даром. Приезжайте и приходите: 17-й микрорайон, Георгиевский проспект, дом 33А, корпус 3.

В магазине представлен большой выбор качественных товаров для автомобиля, дома, дачи, учёбы, спорта, отдыха. И всё это по выгодным и стабильным ценам — от 59 рублей. Время работы: каждый день с 10:00 до 21:00.

В ассортименте магазина:

  • мобильные аксессуары, зарядные устройства
  • автотовары
  • товары для детей, в том числе канцелярия
  • игрушки
  • посуда
  • кухонные принадлежности
  • бытовая химия
  • товары для праздника
  • текстиль
  • садовый инвентарь
  • батарейки
  • галантерея
  • товары для красоты
  • зоотовары

Это ухоженный, чистый магазин, где товар аккуратно расставлен и разложен, вам не придется рыться в ворохе вещей. А главное — всё хорошего качества. Ассортимент регулярно обновляется и расширяется.

Обратите внимание на товары для авто, аксессуары, зарядки для гаджетов — выбор большой, а с учетом скидки 11-го ноября можно приобрести нужное очень дёшево. Без покупки из магазина, как правило, никто не уходит. Вы обязательно найдете в магазине нужное и интересное, даже любую радующую вас мелочь.

Как найти магазин «One Price». Дом 33А, корпус 3 по Георгиевскому проспекту — находится в 17-м микрорайоне, рядом с объездной дорогой (она идёт вокруг микрорайона). Магазин расположен на первом этаже дома, с его внешней стороны, напротив — дом 33А корпус 2. Рядом есть парковка и остановка автобуса 22 «Детский сад». От остановки до магазина примерно 150 метров. Также можно дойти до магазина от остановки автобуса 32 «Школа».

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