У всех «чёрная пятница», а в «One Price» «чёрная суббота» 11 ноября: скидка 20 процентов на всё! И 30 процентов — товары с зелёным ценником. Это почти даром. Приезжайте и приходите: 17-й микрорайон, Георгиевский проспект, дом 33А, корпус 3.



В магазине представлен большой выбор качественных товаров для автомобиля, дома, дачи, учёбы, спорта, отдыха. И всё это по выгодным и стабильным ценам — от 59 рублей. Время работы: каждый день с 10:00 до 21:00.



В ассортименте магазина:

мобильные аксессуары, зарядные устройства

автотовары

товары для детей, в том числе канцелярия

игрушки

посуда

кухонные принадлежности

бытовая химия

товары для праздника

текстиль

садовый инвентарь

батарейки

галантерея

товары для красоты

зоотовары

Это ухоженный, чистый магазин, где товар аккуратно расставлен и разложен, вам не придется рыться в ворохе вещей. А главное — всё хорошего качества. Ассортимент регулярно обновляется и расширяется.

Обратите внимание на товары для авто, аксессуары, зарядки для гаджетов — выбор большой, а с учетом скидки 11-го ноября можно приобрести нужное очень дёшево. Без покупки из магазина, как правило, никто не уходит. Вы обязательно найдете в магазине нужное и интересное, даже любую радующую вас мелочь.