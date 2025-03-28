В один день вы можете пройти осмотр специалистов по акции
1. Гордеев Евгений Викторович — заведующий отделением онкологии, практикующий врач хирург, онколог, маммолог, УЗИ-диагност. Стаж более 12 лет.
Осмотр+ консультация+ УЗИ молочных желез — 1000 рублей.
Гордеев Евгений Викторович
2. Полеткина Наталья Борисовна — акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог. Стаж работы — 28 лет.
Специализируется на лечении гинекологических заболеваний и бесплодия, владеет следующими оперативными навыками:
- УЗИ органов малого таза, молочных желез
- криодиструкция
- скрининговые УЗИ
- подбор контрацептивов
- забор мазков.
Осмотр+ консультация+ УЗИ + забор мазков/анализы.
Скидка 20%.
Полеткина Наталья Борисовна
Консультация и запись на прием: 8-924-206-16-50
Адрес: Зеленоград, улица Логвиненко, корпус 1515
Сайт:
ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Число преступлений со стороны мигрантов снижается, а негативное отношение к ним пытается вызвать «наш противник», сказал начальник московской полиции Новости
Бесплатные уличные тренировки по фитнесу начались на трех зеленоградских площадках. Вот места и расписание Новости
Акция до конца марта в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
На воняющем мусорном полигоне под Зеленоградом включат ароматизатор. А жители окрестных поселков составляют «карту заражения» Новости
Полиция оправдывается за бездействие в деле нападения «психованной» женщины на ребенка. Но накануне она совершила ещё одно нападение — её отпустили Новости
Сделайте шаги к здоровому пищеварению — в Гастроцентре семейного медицинского центра «ЭстеДи» Реклама
Стаканчики,сделанные с душой — кофейня «Бублик» приглашает в гости на чашечку ароматного и вкусного кофе Реклама