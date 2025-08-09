Студия Soda: твой островок красоты в Зеленограде 09.08.2025 Реклама Гулян А.Я. ИНН:622402236697 erid:2VtzqwRzRQM

Устали от серых будней и хотите добавить ярких красок в свою жизнь? Вам нужно заглянуть в новую студию красоты в 9-м микрорайоне — в новом доме у леса.

Полный спектр услуг

  • Маникюр и педикюр. Стильный дизайн, ухоженные ногти и идеальное покрытие — Soda знает толк в красоте рук и ног.
  • Стрижки и окрашивание. От креативных экспериментов до классической элегантности — стилисты помогут найти идеальный образ. Используются только качественные и щадящие красители.
  • Оформление бровей и ресниц. Моделирование бровей, окрашивание, ламинирование ресниц — подчеркнут твою природную красоту.
  • И многое другое — всё, что нужно для преображения.

Почему стоит выбрать студию Soda?

  • Профессиональные мастера студии постоянно повышают свою квалификацию и следят за последними трендами индустрии красоты.
  • Уютная атмосфера — как дома. Приятная музыка, вкусный чай и дружелюбный персонал.
  • Гарантия качества. Используются только сертифицированные материалы, соблюдаются все санитарные нормы.
  • Акции и специальные предложения. Следи за новостями и получай выгодные скидки.

Есть ли вакансии?

Да! Нужны квалифицированные мастера — Soda приглашает их в свою команду. У салона отличные условия, карьерный рост, работа с ведущими брендами и материалами, ежемесячные обучения и мастер-классы, еженедельные выплаты. Если работа для вас не только заработок денег, но и личностный, карьерный рост — Soda ждёт вас.

По всем вопросам: 8-985-125-52-75 (Whats App, телеграм)

А что для мужчин?

Та же компания ранее открыла барбершоп Britva в 17-м микрорайоне — не менее стильное и уютное пространство с комплексом услуг для мужчин. Если нужна идеальную стрижка и ухоженная борода, вам точно сюда. Есть выгодные комплексные программы — например, стрижка машинкой + стрижка бороды. Опытные барберы в курсе всех модных тенденций и создают уникальные образы для каждого клиента. Есть услуги и для маленьких джентльменов — приходи с сыном.

Чай, кофе и виски для клиентов — бесплатно. Кешбэк за каждую стрижку — 5%. А если привести друга, то и вы, и ваш друг получат бонусом 400 рублей. Чем больше друзей, тем больше бонусов на аккаунте!

Не откладывай свою красоту на завтра — запишись прямо сейчас.

Soda: Зеленоград, корпус 936
Телефон: 8-499-501-11-93
Сайт: zelenograd.sodanails.ru

Britva: Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 33А, корпус 4
Телефон: 8-499-444-54-71
Сайт: zelenograd.britvabarber.ru
Реклама
Реклама
Продавцы на крюковском рынке теперь обязаны выдавать кассовые чеки Новости
Мотоциклистов-нарушителей будет искать полиция с 8 по 10 августа. Но без контроля шума Новости
Август — месяц открытий в студии танца и творчества Н-Данс! — Уже в это воскресенье 10 августа ждем Вас на праздник для детей Реклама
К новому спортивно-досуговому центру «ТехноАрена» на площадке «Алабушево» будет доступ для всех горожан — для этого перенесут КПП Новости
Лебеди вышли на прогулку из пруда в 1-м микрорайоне, а их птенец попал в ловушку Новости
Арбузный фестиваль на Зооферме «Шихово» — 9 и 10 августа Реклама
«Запах помойки» накрыл большую часть Зеленограда минувшей ночью. Подозревают мусорный полигон «Нева» Новости
Чипы для гражданских дронов начали производить в промзоне «Алабушево» Новости
Аргентинское танго — идеальное хобби для взрослых Реклама
Самокатчик сбил 95-летнюю женщину в 4-м микрорайоне — возбуждено уголовное дело Новости
Выезд на Московский проспект из 3-го микрорайона снова раскопали. После простоя строители вернулись и могут работать тут ещё два года Новости
Акваклуб для детей «Море Эмоций» открывает новый филиал в Зеленограде — И приглашает всех на торжественное мероприятие Реклама
Обломки беспилотника повредили дом в 15-м микрорайоне Новости
Квартира повреждена в доме в 22-м микрорайоне в результате падения обломков беспилотника Новости
Почему я переехал в Бакеево, и как живу здесь с семьёй. Интервью с жителем коттеджного поселка рядом с Зеленоградом Реклама
Запрет на купание в зеленоградских водоемах продлили ещё на неделю — уже третий раз подряд Новости
«Нет такого вида — бездомная собака». Как зеленоградка Вера Митина создала самый крупный фонд помощи бездомным животным в России Истории
Электроника и биомедицина: где обучаются те, кто в дальнейшем работают над крупными научными проектами Реклама
Строительство переезда через железную дорогу в Алабушево перенесли на два года Новости
В окрестностях Зеленограда выпал крупный град. Ветер валит деревья. Один человек пострадал Новости
«Рыбоед» в Андреевке: вкусно, много и с доставкой Реклама
Граффити в 4-м микрорайоне: от вандализма к искусству Новости
Служба доставки «Самокат» начала работать в микрорайоне МЖК Новости
Смотреть мультики и одновременно лечить глазки? Такое возможно — в зеленоградской клинике «Прозрение» Реклама
«Вода и раньше не вызывала доверия»: запрет купания на Школьном озере не сильно расстроил некоторых отдыхающих Новости
Парковаться на тротуарах стали значительно реже Новости
Нетехнари в мире микрочипов: Почему МИЭТ — это не только про транзисторы? Реклама
Праздник середины лета отметят на набережной Сенежа — 12 июля. В программе выступление фолк-группы и костюмированная лекция Афиша
После замены счетчика расход электричества в зеленоградской квартире увеличился в 2,5 раза. «Мосэнергосбыт» объясняет это ошибками старого прибора Новости
Монорельсовую дорогу начали разбирать возле ВДНХ — на её месте появится «парк в небе» Новости
В строящемся спорткомплексе на берегу городского пруда смонтировали крышу. Рядом продолжается ремонт пляжа Новости
Взрослых и детей приглашают на экскурсию в настоящую кузницу — мастер-классы и фотосессии Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру