А что для мужчин?

Та же компания ранее открыла барбершоп Britva в 17-м микрорайоне — не менее стильное и уютное пространство с комплексом услуг для мужчин. Если нужна идеальную стрижка и ухоженная борода, вам точно сюда. Есть выгодные комплексные программы — например, стрижка машинкой + стрижка бороды. Опытные барберы в курсе всех модных тенденций и создают уникальные образы для каждого клиента. Есть услуги и для маленьких джентльменов — приходи с сыном.



Чай, кофе и виски для клиентов — бесплатно. Кешбэк за каждую стрижку — 5%. А если привести друга, то и вы, и ваш друг получат бонусом 400 рублей. Чем больше друзей, тем больше бонусов на аккаунте!