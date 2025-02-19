Давно мечтаешь о роскошной улыбке и белых зубах? Не решаешься, потому что боишься, что это вредно для эмали и испортит зубы?
Отбеливание зубов может быть безопасной и безболезненной процедурой. Да! В Зеленограде открылась студия «Smile Room».
Студия приглашает вас на косметическое отбеливание зубов.
- Отбеливание происходит за счет воздействия на пигмент внутри зуба отбеливающим гелем на основе пероксида карбамида.
- Активный кислород, выделяющийся из геля под воздействием LED — лампы, глубоко проникает в поры эмали и окисляет органические загрязнения, обесцвечивая их.
- Состав геля, не содержит перекись водорода и другие агрессивно-воздействующие компоненты, прошел все проверки и имеет все необходимые сертификаты. Эмаль не стирается и не разрушается во время процедуры.
За счет свой безопасной формулы, эффект у отбеливания накопительный, поэтому для достижения максимально белоснежного оттенка рекомендуется делать повторное отбеливание через І месяц. В дальнейшем результат можно поддерживать раз в год.
Консультация бесплатно!
В честь открытия студии в Зеленограде весь февраль — подарок каждому клиенту: бамбуковая щетка и скидка 5% на все комплексы отбеливания!
Запись: 8-916-874-87-56
Почта: Smileroom_zel@mail.ru
Адрес: корпус 1640, -1 этаж
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