Студия праздника «Разгуляй» приглашает детей и их родителей на зажигательные новогодние елки 30.11.2018 Студия праздника «Разгуляй» Реклама

Студия праздника «Разгуляй» приглашает детей и их родителей на зажигательные новогодние елки 22, 23, 29, 30 декабря, 3, 4, 5, 6 января. На празднике никому не будет скучно. Каждый гость является непосредственным участником интерактивной новогодней программы.

Мероприятия проводятся в новом, просторном, ярком и нарядном помещении.

Количество детей на каждом мероприятии до 15 человек. Все дети примут максимальное участие в новогодней программе, получат заряд положительных эмоций и отличного новогоднего настроения.

Мы находимся: р.п. Андреевка, ул. Староандреевская, стр. 41 (в торце дома 43 корп.1)

По вопросам бронирования мест на мероприятия звоните: 8(965)327-68-06.

Формат праздника: дети до 4-х лет продолжительность 45 минут, стоимость 1000 руб (в стоимость включено посещение мероприятия ребенком в сопровождении одного родителя, подарок)

В программе:

  • проходим через волшебный тоннель,
  • пробираемся через паутину,
  • играем и танцуем со Снегурочкой,
  • вместе с родителями наряжаем большую магнитную елку,
  • поздравление от Деда Мороза,
  • бумажная дискотека с Дедом Морозом и Снегурочка.

Время проведения: 10:00—10:45.

Дети от 4-х до 6 лет продолжительность 1,5 часа, стоимость 1200 рублей (в стоимость включено посещение мероприятия ребенком, подарок)

В программе:

  • танцуем со Снеговиком,
  • ищем Деда Мороза,
  • пробираемся по волшебной тропинке,
  • поролоновое сражение с Бабкой Ёжкой,
  • делаем огромное поролоновое мороженое Деду Морозу,
  • украшаем большую магнитную елку,
  • летаем на ковре-самолете,
  • бумажная дискотека с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Время проведения: 12:00—13:30, 17:00—18:30.

Дети от 6-ти до 12-ти лет продолжительность 1,5 часа стоимость 1200 рублей (в стоимость включено посещение мероприятия ребенком, подарок)

Проходим квест с зажигательными конкурсами и бумажной дискотекой.

Время проведения: 14.30-16.00

 Реклама
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В декабре и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама