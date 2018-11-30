Студия праздника «Разгуляй» приглашает детей и их родителей на зажигательные новогодние елки 22, 23, 29, 30 декабря, 3, 4, 5, 6 января. На празднике никому не будет скучно. Каждый гость является непосредственным участником интерактивной новогодней программы.
Мероприятия проводятся в новом, просторном, ярком и нарядном помещении.
Количество детей на каждом мероприятии до 15 человек. Все дети примут максимальное участие в новогодней программе, получат заряд положительных эмоций и отличного новогоднего настроения.
Мы находимся: р.п. Андреевка, ул. Староандреевская, стр. 41 (в торце дома 43 корп.1)
По вопросам бронирования мест на мероприятия звоните: 8(965)327-68-06.
Формат праздника: дети до 4-х лет продолжительность 45 минут, стоимость 1000 руб (в стоимость включено посещение мероприятия ребенком в сопровождении одного родителя, подарок)
- проходим через волшебный тоннель,
- пробираемся через паутину,
- играем и танцуем со Снегурочкой,
- вместе с родителями наряжаем большую магнитную елку,
- поздравление от Деда Мороза,
- бумажная дискотека с Дедом Морозом и Снегурочка.
Время проведения: 10:00—10:45.
Дети от 4-х до 6 лет продолжительность 1,5 часа, стоимость 1200 рублей (в стоимость включено посещение мероприятия ребенком, подарок)
- танцуем со Снеговиком,
- ищем Деда Мороза,
- пробираемся по волшебной тропинке,
- поролоновое сражение с Бабкой Ёжкой,
- делаем огромное поролоновое мороженое Деду Морозу,
- украшаем большую магнитную елку,
- летаем на ковре-самолете,
- бумажная дискотека с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Время проведения: 12:00—13:30, 17:00—18:30.
Дети от 6-ти до 12-ти лет продолжительность 1,5 часа стоимость 1200 рублей (в стоимость включено посещение мероприятия ребенком, подарок)
Проходим квест с зажигательными конкурсами и бумажной дискотекой.
Время проведения: 14.30-16.00
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В декабре и всегда!
-
Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.