Мероприятия проводятся в новом, просторном, ярком и нарядном помещении.

Количество детей на каждом мероприятии до 15 человек. Все дети примут максимальное участие в новогодней программе, получат заряд положительных эмоций и отличного новогоднего настроения.

Мы находимся: р.п. Андреевка, ул. Староандреевская, стр. 41 (в торце дома 43 корп.1)

По вопросам бронирования мест на мероприятия звоните: 8(965)327-68-06.

Формат праздника: дети до 4-х лет продолжительность 45 минут, стоимость 1000 руб (в стоимость включено посещение мероприятия ребенком в сопровождении одного родителя, подарок)