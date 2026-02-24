С 25 по 28 февраля вас ждут эксклюзивные акции:
- массаж лица за 2200? для всех!
- 20% скидка на абонементы
- 20% скидка на комплексы услуг
Массаж лица в t.me/idolfacezelenograd отличный выбор для тех, кто хочет улучшить состояние кожи, снять мышечное напряжение и стимулировать выработку коллагена.
Звоните или пишите: +7-993-366-89-38
Онлайн-запись: https://n893048.yclients.com
Адрес: Зеленоград, Солнечная аллея, корпус 936
