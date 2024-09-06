SEIUNA — это пространство создано, чтобы дарить девушкам и парням красоту и здоровье вашему телу.

Основные направления студии красоты SEIUNA:

эстетическая косметология

лазерная эпиляция

коррекция фигуры

массаж

Также подбор домашнего ухода экспертом https://www.instagram.com/cosmetolog_samarina * компании KLAPP.



Адрес: Зеленоград, Андреевка, 33А

https://www.instagram.com/seiuna.ru *



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