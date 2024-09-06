SEIUNA — это пространство создано, чтобы дарить девушкам и парням красоту и здоровье вашему телу.
Основные направления студии красоты SEIUNA:
- эстетическая косметология
- лазерная эпиляция
- коррекция фигуры
- массаж
Также подбор домашнего ухода экспертом https://www.instagram.com/cosmetolog_samarina * компании KLAPP.
Адрес: Зеленоград, Андреевка, 33А
https://www.instagram.com/seiuna.ru *
*инстаграм — продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена
Лифт с восемью пассажирами пролетел ниже первого этажа в 17-м микрорайоне. Жители регулярно жаловались на поломки лифтов в доме Новости
Кандидаты в депутаты Мосгордумы о будущем после победы, ошибках действующей власти и плане на случай проигрыша Истории
Провести школьные линейки в зданиях, а не на улице, официально попросила полиция Московской области Новости
Пять школ Зеленограда получили грант мэра за качественное образование. Это меньше, чем в прошлом году Новости
Зеленоградские школы допускают уборку опавших листьев с помощью запрещенных в Москве шумных воздуходувок — это прямо написано в контрактах Новости