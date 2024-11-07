Добро пожаловать в студию красоты Babette!
Откройте для себя мир роскоши и стиля в самом сердце города! Вдохновленные элегантностью дома Гуччи, мы создали уникальную атмосферу для вашего наслаждения и ухода за собой.
Только для новых клиентов:
- комплексный маникюр (снятие, маникюр, выравнивание, покрытие гель/лаком) за 1850 рублей
- Smart-педикюр + маникюр за 5300.
В просторном и стильном салоне вас ждут:
- профессиональные мастера, которые знают все секреты красоты
- индивидуальный подход к каждому клиенту
- использование премиум-материалов и новейших технологий
Подарите своим ногтям королевский уход и окунитесь в мир Babette!
Телефон для записи: 8-499-734-03-17, 8-903-200-06-50
Вконтакте, Телеграм, Инстаграм (запрещён в РФ)
Адрес: Зеленоград, улица Юности, дом 3, ст 1
Babette — Ваш дом красоты!
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