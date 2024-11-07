Студия красоты Babette — откройте для себя мир роскоши и стиля в самом сердце города 07.11.2024 Peклама ИП Краузе А.Е. ИHH:772145354272 еrid:2VSb5wwM88p

Добро пожаловать в студию красоты Babette!
Откройте для себя мир роскоши и стиля в самом сердце города! Вдохновленные элегантностью дома Гуччи, мы создали уникальную атмосферу для вашего наслаждения и ухода за собой.

Только для новых клиентов:

  • комплексный маникюр (снятие, маникюр, выравнивание, покрытие гель/лаком) за 1850 рублей
  • Smart-педикюр + маникюр за 5300.

В просторном и стильном салоне вас ждут:

  • профессиональные мастера, которые знают все секреты красоты
  • индивидуальный подход к каждому клиенту
  • использование премиум-материалов и новейших технологий

Подарите своим ногтям королевский уход и окунитесь в мир Babette!

Телефон для записи: 8-499-734-03-17, 8-903-200-06-50

Вконтакте, Телеграм, Инстаграм (запрещён в РФ)

Адрес: Зеленоград, улица Юности, дом 3, ст 1

Babette — Ваш дом красоты!
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