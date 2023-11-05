Вакансии:
- Администратор
- Парикмахер-универсал
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- Колорист
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Условия:
- Гибкий график
- Высокий уровень зарплаты
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В детском центре зеленоградской больницы работает игрушечный томограф — он помогает детям не бояться исследования и избежать наркоза Новости
Пассажиров автобусов из Солнечногорска и Менделеево загоняют на электричку в Зеленоград. Прямые автобусы до метро будут теперь ходить очень редко Новости
Власти Московской области пытаются узаконить строительство завода на месте леса и реки — прямо возле зеленоградских домов и школы Новости
Установку двух сотен фонарей перенесли на 2024 год из-за реорганизации управления зеленоградскими лесопарками Новости
Команда «Камызяки» представит умопомрачительное шоу без прикрас — 25 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Афиша
Изменение расписания электричек МЦД и МТППК с 4 по 6 ноября. Отмены, увеличенные интервалы, закрытые станции Новости
Симпозиум «Молодой зеленоградский предприниматель 2023 — от идеи до своего бизнеса». По итогам мероприятия Реклама
Рукоделие, столярные мастерские и другое прикладное творчество в Зеленограде - собрали информацию о кружках Дети
Новый пешеходный переход в 3-м микрорайоне делают прямо в жидкую грязь. Так отреагировали на жалобы пешеходов, что им приходится ходить по стройплощадке Новости
«Как водитель я возмущен, но как эксперт поддержу идею эксперимента». Руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский выступил за отмену мигающего зеленого Новости
Зеленоградский детский хор «Кантилена» стал абсолютным золотым чемпионом на Дальневосточной хоровой олимпиаде во Владивостоке Новости
Качество горячей воды полутора сотен зеленоградских домов обещают улучшить к 2026 году. Деньги для этого заложены в бюджет Новости
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Новостройки в Крюково — лидеры по росту цен в Москве. Цены растут, а предложение пока не увеличивается Новости
Врач аллерголог-иммунолог Такунова Светлана Витольдовна приглашает на приём в современных медцентрах «Никор-мед» Реклама
Дождевую канализацию вдоль улицы Каменка капитально отремонтируют. Раскопок при этом не будет Новости