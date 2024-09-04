Цигун — китайская телесная практика для здоровья и долголетия. Регулярные занятия цигун улучшают самочувствие, снижают уровень стресса, укрепляют иммунитет, делают тело более крепким и выносливым, дают больше энергии для активной жизни. Простые упражнения мягко воздействуют на кровообращение и дыхание, осанку, подвижность суставов. Цигун доступен для людей любого возраста и физических возможностей.
Ближайшие открытые уроки пройдут:
- в пятницу 6 сентября в 18.30 и в 20.00
- в субботу 7 сентября в 10:00
- в понедельник 9 сентября в 21:00
Практика цигун в студии включает в себя множество упражнений, которые чередуются в разные дни недели. Занятие длится 1,5 часа, начинается с китайского чая, в середине перерыв 5 мин, а в конце можно поделиться ощущениями и задать вопросы.
С 1 сентября идёт набор в группы:
- вторник/пятница 18:30
- вторник/пятница 20:00
- среда/суббота 10:00
- понедельник/среда 21:00
Можно посещать любое количество занятий в неделю, можно приходить в разное время. Есть абонементы на групповые занятия, а также возможность заниматься индивидуально. Занятия для взрослых.
Первое ознакомительное занятие — бесплатно!
Студия находится по адресу: Зеленоград, Яблоневая аллея, корпус 322А, БЦ «Яблоко», 4 этаж, комната 412.
В студии высокие потолки и большие окна, на полу — ковролин, занятия проходят без обуви, одежда удобная и свободная, есть раздевалки.
14 сентября, в субботу, в студии пройдёт день открытых дверей!
Вас ждёт китайское чаепитие и рассказы о цигун, медитация и дыхательные упражнения, динамически цигун, знакомство с восточной каллиграфией кистью, подарки, розыгрыш, скидки на абонементы.
Телефон: 8-958-832-21-82
Больше информации и расписание есть на каналах Вонтакте и Телеграм.