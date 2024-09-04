Студия «Красный лотос» приглашает на занятия цигун в Зеленограде 04.09.2024 Реклама Тимофеев И.П. ИНН:773572967771 erid:2VSb5ymSbaQ

Цигун — китайская телесная практика для здоровья и долголетия. Регулярные занятия цигун улучшают самочувствие, снижают уровень стресса, укрепляют иммунитет, делают тело более крепким и выносливым, дают больше энергии для активной жизни. Простые упражнения мягко воздействуют на кровообращение и дыхание, осанку, подвижность суставов. Цигун доступен для людей любого возраста и физических возможностей.

Ближайшие открытые уроки пройдут:

  • в пятницу 6 сентября в 18.30 и в 20.00
  • в субботу 7 сентября в 10:00
  • в понедельник 9 сентября в 21:00

Практика цигун в студии включает в себя множество упражнений, которые чередуются в разные дни недели. Занятие длится 1,5 часа, начинается с китайского чая, в середине перерыв 5 мин, а в конце можно поделиться ощущениями и задать вопросы.

С 1 сентября идёт набор в группы:

  • вторник/пятница 18:30
  • вторник/пятница 20:00
  • среда/суббота 10:00
  • понедельник/среда 21:00

Можно посещать любое количество занятий в неделю, можно приходить в разное время. Есть абонементы на групповые занятия, а также возможность заниматься индивидуально. Занятия для взрослых.

Первое ознакомительное занятие — бесплатно!

Студия находится по адресу: Зеленоград, Яблоневая аллея, корпус 322А, БЦ «Яблоко», 4 этаж, комната 412.

В студии высокие потолки и большие окна, на полу — ковролин, занятия проходят без обуви, одежда удобная и свободная, есть раздевалки.

14 сентября, в субботу, в студии пройдёт день открытых дверей!

Вас ждёт китайское чаепитие и рассказы о цигун, медитация и дыхательные упражнения, динамически цигун, знакомство с восточной каллиграфией кистью, подарки, розыгрыш, скидки на абонементы.

Телефон: 8-958-832-21-82

Больше информации и расписание есть на каналах Вонтакте и Телеграм.
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