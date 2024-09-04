Цигун — китайская телесная практика для здоровья и долголетия. Регулярные занятия цигун улучшают самочувствие, снижают уровень стресса, укрепляют иммунитет, делают тело более крепким и выносливым, дают больше энергии для активной жизни. Простые упражнения мягко воздействуют на кровообращение и дыхание, осанку, подвижность суставов. Цигун доступен для людей любого возраста и физических возможностей.

Ближайшие открытые уроки пройдут:

в пятницу 6 сентября в 18.30 и в 20.00

в субботу 7 сентября в 10:00

в понедельник 9 сентября в 21:00

Практика цигун в студии включает в себя множество упражнений, которые чередуются в разные дни недели. Занятие длится 1,5 часа, начинается с китайского чая, в середине перерыв 5 мин, а в конце можно поделиться ощущениями и задать вопросы.