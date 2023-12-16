Студия коррекции фигуры под водой и не только L•O•V предлагает подарочные сертификаты — денежные и на процедуру по выбору 16.12.2023 Реклама ИП ЛЫЧ О.В, ИНН 331603391314, erid:LatgBcQLJ

Не упустите возможность сделать подарок самому себе или близкому человеку! Приобретая сертификаты в первой в Зеленограде студии коррекции фигуры под водой и не только L•O•V, вы делаете шаг к своим мечтам и достижению идеальной формы. Вашему вниманию предлагаются сертификаты номиналом 5000 руб., 10000 руб. или на любую процедуру на выбор.

Обратитесь в студию L•O•V прямо сейчас и начните путь к безупречной фигуре.

Для милых дам:

  • массаж без боли и синяков
  • снижение веса с первой процедуры до -1кг
  • уменьшение объемов, целлюлита
  • повышение тонуса кожи
  • лимфодренаж, избавление от отёков
  • восстановление фигуры после родов.

Для мужчин:

  • лимфодренаж, избавление от отёков
  • снятие стресса, мышечных зажимов, болевых синдромов
  • расслабление.

Для детей*:

  • укрепляет иммунную систему, усиливает сопротивляемость вирусным и бактериальным инфекциям
  • проблемы опорно-двигательного аппарата
  • трудности с засыпанием
  • нарушение в работе нервной системы
  • снятия мышечных зажимов и болевых синдромов, особенно у детей спортсменов.

*Дети могут посещать гидромассаж с 6 до 13 лет по детскому абонементу.

Адрес: г. Зеленоград, площадь Юности, 2, стр. 1, подъезд 4, этаж 2, Студия Эстетики «L•O•V».

Телефон/вотсап: 8-977-597-07-08.

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