Не упустите возможность сделать подарок самому себе или близкому человеку! Приобретая сертификаты в первой в Зеленограде студии коррекции фигуры под водой и не только L•O•V, вы делаете шаг к своим мечтам и достижению идеальной формы. Вашему вниманию предлагаются сертификаты номиналом 5000 руб., 10000 руб. или на любую процедуру на выбор.
Обратитесь в студию L•O•V прямо сейчас и начните путь к безупречной фигуре.
Для милых дам:
- массаж без боли и синяков
- снижение веса с первой процедуры до -1кг
- уменьшение объемов, целлюлита
- повышение тонуса кожи
- лимфодренаж, избавление от отёков
- восстановление фигуры после родов.
Для мужчин:
- лимфодренаж, избавление от отёков
- снятие стресса, мышечных зажимов, болевых синдромов
- расслабление.
Для детей*:
- укрепляет иммунную систему, усиливает сопротивляемость вирусным и бактериальным инфекциям
- проблемы опорно-двигательного аппарата
- трудности с засыпанием
- нарушение в работе нервной системы
- снятия мышечных зажимов и болевых синдромов, особенно у детей спортсменов.
*Дети могут посещать гидромассаж с 6 до 13 лет по детскому абонементу.
Адрес: г. Зеленоград, площадь Юности, 2, стр. 1, подъезд 4, этаж 2, Студия Эстетики «L•O•V».
Телефон/вотсап: 8-977-597-07-08.
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