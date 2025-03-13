Студия «Гармония тела» приглашает вас отпраздновать день рождения с незабываемым СПА для головы «Гармония души». Это отличный повод ощутить перезагрузку и безмятежность, вновь вернуться к той беззаботной малышке, какой вы были в детстве.
Программа включает 90 минут расслабляющих процедур, включая:
- подбор аромамасла для вашего настроения
- промасливание кожи головы и массаж
- очищение кожи головы и волос
- скрабирование и аквамассаж головы
- массаж рук и лица с травяными мешочками
- омовение травами и использование ароматной подушечки для глаз.
Дополнительно 30 минут для переодевания, сушки волос и чаепития создадут атмосферу уюта.
Общая длительность программы — 120 минут внутреннего очищения и гармонии. Если вы хотите отпраздновать этот день в студии «Гармония тела», сообщите заранее — вам подготовят особенный подарок!
С любовью, ваша студия «Гармония тела»
Телеграм-канал: https://t.me/harmonytela
Онлайн-запись: https://dikidi.net/78861
СПА для головы «Гармония души»: https://t.me/harmonytela/305
What’s App: https://wa.me/message/SSKBQBC6EQ7IF1