Студия «Гармония тела» приглашает вас отпраздновать день рождения с незабываемым СПА для головы «Гармония души». Это отличный повод ощутить перезагрузку и безмятежность, вновь вернуться к той беззаботной малышке, какой вы были в детстве.



Программа включает 90 минут расслабляющих процедур, включая:



подбор аромамасла для вашего настроения

промасливание кожи головы и массаж

очищение кожи головы и волос

скрабирование и аквамассаж головы

массаж рук и лица с травяными мешочками

омовение травами и использование ароматной подушечки для глаз.

Дополнительно 30 минут для переодевания, сушки волос и чаепития создадут атмосферу уюта.



Общая длительность программы — 120 минут внутреннего очищения и гармонии. Если вы хотите отпраздновать этот день в студии «Гармония тела», сообщите заранее — вам подготовят особенный подарок!



С любовью, ваша студия «Гармония тела»



Телеграм-канал: https://t.me/harmonytela

Онлайн-запись: https://dikidi.net/78861

СПА для головы «Гармония души»: https://t.me/harmonytela/305



What’s App: https://wa.me/message/SSKBQBC6EQ7IF1