Здесь время замедляет ход, чтобы вы могли остаться наедине с собой, погрузиться в отдых и почувствовать, что значит быть окруженным глубокой заботой.

Программы созданы, чтобы заботиться о вас на всех уровнях:

Аквамедитация — уникальное погружение в состояние глубокого покоя, где стихия воды помогает отпустить напряжение и обрести внутреннюю гармонию.

СПА для головы — погружение в спокойствие, где напряжение мягко растворяется. Дарит ощущение внутренней ясности, легкости и тихого возобновления сил.

Косметический массаж лица — это искусство эстетики, которое раскрывает вашу природную красоту и дарит коже сияние.

В студии можно быть собой. Отключиться от забот, услышать свои истинные желания и позволить себе восстановиться. Мы создаем атмосферу, где вас ценят и наполняют энергией.

Вы — важны. Ваша гармония — бесценна.

Вас ждут в уютном пространстве тишины и заботы.

Для записи и вопросов:

· Наша группа: https://vk.com/harmonytela

· Записаться онлайн: https://dikidi.net/78861

· Написать в WhatsApp: https://wa.me/message/SSKBQBC6EQ7IF1

Зеленоград, корпус 317аС1. Обязательна предварительная запись.