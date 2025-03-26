Программа «Гармония души» предлагает симфонию чувств: аромамасло, промасливание и массаж головы, уход за волосами, омовение травами, легкий массаж лица травяными мешочками и массаж рук создадут атмосферу покоя и умиротворения.
Программа «Нежность и забота» включает расслабляющий массаж лица, головы, шеи, стоп и рук, а также маски для лица и волос — всё для восстановления гармонии.
В каждую программу входит аквамассаж струями воды, чаепитие с угощениями и сушка волос. Студия «Гармония тела» стремится создать моменты счастья и заботы для каждого гостя.
Телеграм: @harmonytela
Онлайн запись: https://dikidi.net/78861
What’s App: https://wa.me/message/SSKBQBC6EQ7IF1
Адрес: Зеленоград, корпус 317аС1
Число преступлений со стороны мигрантов снижается, а негативное отношение к ним пытается вызвать «наш противник», сказал начальник московской полиции Новости
Бесплатные уличные тренировки по фитнесу начались на трех зеленоградских площадках. Вот места и расписание Новости
Акция до конца марта в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
На воняющем мусорном полигоне под Зеленоградом включат ароматизатор. А жители окрестных поселков составляют «карту заражения» Новости
Полиция оправдывается за бездействие в деле нападения «психованной» женщины на ребенка. Но накануне она совершила ещё одно нападение — её отпустили Новости
Сделайте шаги к здоровому пищеварению — в Гастроцентре семейного медицинского центра «ЭстеДи» Реклама
Стаканчики,сделанные с душой — кофейня «Бублик» приглашает в гости на чашечку ароматного и вкусного кофе Реклама