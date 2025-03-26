Программа «Гармония души» предлагает симфонию чувств: аромамасло, промасливание и массаж головы, уход за волосами, омовение травами, легкий массаж лица травяными мешочками и массаж рук создадут атмосферу покоя и умиротворения.

Программа «Нежность и забота» включает расслабляющий массаж лица, головы, шеи, стоп и рук, а также маски для лица и волос — всё для восстановления гармонии.

В каждую программу входит аквамассаж струями воды, чаепитие с угощениями и сушка волос. Студия «Гармония тела» стремится создать моменты счастья и заботы для каждого гостя.

Телеграм: @harmonytela

Онлайн запись: https://dikidi.net/78861

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Адрес: Зеленоград, корпус 317аС1