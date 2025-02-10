Мы знаем, как важно иногда остановиться и подарить себе моменты истинного уюта и заботы. Приглашаем вас на незабываемое спа-путешествие для вашей головы и души! В нашем меню представлены три уникальные программы, каждая из которых наполнена теплом и вниманием к вашим потребностям:
Программа «Уют и расслабление» — насладитесь глубоким погружением в проработку лица, головы и шеи, уход для лица и волос. Уникальный опыт, который снимет напряжение и подарит вам ощущение легкости.
Всего за 5000 (90 мин).
Программа «Нежность и забота» — побалуйте себя комплексным расслаблением с проработкой не только лица, головы и шеи, но и стоп и рук, а также уход для лица и волос. Удовольствие, которое поможет вам восстановить гармонию.
Стоимость 5500 (120 мин).
Программа «Гармония души» — это настоящая симфония чувств и полное обновление души и тела. Ароматерапия, телесная практика, массаж головы, уход для волос, легкий массаж лица травяными мешочками и внимательный массаж рук позволят вам окунуться в атмосферу покоя и умиротворения.
Всего за 6500 (120 мин).
Позвольте себе настоящую гармонию в нашей студии. Запишитесь на сеанс и откройте двери в мир новых ощущений до мурашек и любви к себе!
Можно приобрести сертификат на любую СПА программу.
Акция в будни с 9.00 до 16.00 минус 10% от стоимости с 10.02.25 по 20.02.25.
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Зеленоград, корпус 317аС1