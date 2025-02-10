Мы знаем, как важно иногда остановиться и подарить себе моменты истинного уюта и заботы. Приглашаем вас на незабываемое спа-путешествие для вашей головы и души! В нашем меню представлены три уникальные программы, каждая из которых наполнена теплом и вниманием к вашим потребностям:





Программа «Уют и расслабление» — насладитесь глубоким погружением в проработку лица, головы и шеи, уход для лица и волос. Уникальный опыт, который снимет напряжение и подарит вам ощущение легкости.

Всего за 5000 (90 мин).