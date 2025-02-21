Здесь нет суеты. Только вы, ваш отдых и внимание к каждой детали. Мы создали это место, чтобы окутывать заботой, исцелять прикосновением и наполнять энергией.
- СПА для головы — легкость в мыслях, расслабление и глубокое восстановление
- Массаж лица и эстетика — естественная красота, сияние и гармония
- Уникальный СПА-ритуал на раковине «Гармония души» — прикосновение к самому себе, глубокая перезагрузка тела и духа.
Здесь можно отключить контроль, снять напряжение, услышать себя.
Здесь не просто расслабляют — здесь любят, чувствуют и наполняют.
Вы важны. Ваша гармония важна.
Приходите — мы с любовью создадим для вас пространство тишины, заботы и уюта.
На первый визит дарим бонус минус 10% от стоимости спа для головы до 06.03.25.
Предварительная запись
Наш телеграм-канал
Зеленоград, корпус 317аС1.
Дороги к будущему тоннелю в Алабушево между старым и новым городом построят летом 2026 года — заключен контракт с подрядчиком. Когда построят сам тоннель, неизвестно Новости
Не просто бизнес-центр: что находится внутри «Серебряного кита» на улице Гоголя. Рассказываем подробно Реклама
После драки в автобусе 400T возбуждено уголовное дело о покушении на убийство — вмешался Следственный комитет Новости
Строителям проезда между Центральным и Московским проспектами отключили электричество. Они запустили генератор, который сильно шумит. Зато со стройкой всё идёт неплохо Новости
Каток с искусственным льдом привели в порядок только после завершения оттепели. Есть подозрения, что оборудование для наморозки льда не работает Новости
Реабилитация для детей в Зеленограде (РЦ «Прогресс») — 16 февраля пройдёт бесплатная диагностика с квалифицированным специалистом Реклама
Машины обстреливают из пневматики на Льяловском шоссе — это продолжается не первый год. А ещё стрелок «тренировался на кошках» Истории
Гинекология 2.0 — медицинский центр «Литех» приглашает пройти обследования женщинам и мужчинам при подготовке к ЭКО Реклама
Расчет стоимости вывоза мусор от площади квартиры пытались оспорить в суде. Ничего не получилось Новости
Собрать робожука, приготовить бетон и сконструировать собственный мост: или почему дети бегут на занятия в «Склад Ума», как на праздник? Реклама