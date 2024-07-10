Студия эстетики L•O•V является массажным пространством с командой специалистов, имеющих медицинское образование. В студии более 20 видов массажей*, направленных на улучшение вашего состояния, настроения и коррекцию фигуры.
Отдайте заботу о своем теле в надежные руки профессионалов.
Лето продолжается!
У студии появились абонементы по направлениям:
- АнтиЗажим
- АнтиОтек
- Ручная лепка
Это забота о себе в любое время. Откройте для себя мир гармонии и релакса!
Сеанс, продолжительностью 40 минут:
- 1 посещение — 2000 рублей
- 5 посещений — 9250 рублей (1 посещение — 1850 рублей)
- 10 посещений — 17 000 рублей (1 посещение — 1700 рублей).
Сеанс для детей от 6 до 13 лет (продолжительностью 30 минут):
- 1 посещение — 1500 рублей
- 5 посещений — 6750 рублей (1 посещение — 1350 рублей)
- 10 посещений — 12 000 рублей (1 посещение — 1200 рублей).
Сеанс, продолжительностью 60 минут:
- 1 посещение — 3000 рублей
- 5 посещений — 13 500 рублей (1 посещение — 2700 рублей)
- 10 посещений — 25 000 рублей (1 посещение — 2500 рублей).
Сеанс для детей от 6 до 13 лет (продолжительностью 50 минут):
- 1 посещение — 2000 рублей
- 5 посещений — 9520 рублей (1 посещение — 1850 рублей)
- 10 посещений — 17 000 рублей (1 посещение — 1700 рублей).
Запись:
- онлайн
- телефон 8-977-597-07-08
Адрес: площадь Юности, 2, строение 1, подъезд 4, этаж 2
*Имеются противопоказания необходимо проконсультироваться со специалистом.
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