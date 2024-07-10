Студия эстетики L•O•V приглашает на массаж — по нескольким направлениям доступны абонементы 10.07.2024 Реклама ИП ЛЫЧ О.В. ИНН:331603391314 erid:2VSb5x2tCTi

Студия эстетики L•O•V является массажным пространством с командой специалистов, имеющих медицинское образование. В студии более 20 видов массажей*, направленных на улучшение вашего состояния, настроения и коррекцию фигуры.

Отдайте заботу о своем теле в надежные руки профессионалов.

Лето продолжается!

У студии появились абонементы по направлениям:

  • АнтиЗажим
  • АнтиОтек
  • Ручная лепка

Это забота о себе в любое время. Откройте для себя мир гармонии и релакса!

Сеанс, продолжительностью 40 минут:

  • 1 посещение — 2000 рублей
  • 5 посещений — 9250 рублей (1 посещение — 1850 рублей)
  • 10 посещений — 17 000 рублей (1 посещение — 1700 рублей).

Сеанс для детей от 6 до 13 лет (продолжительностью 30 минут):

  • 1 посещение — 1500 рублей
  • 5 посещений — 6750 рублей (1 посещение — 1350 рублей)
  • 10 посещений — 12 000 рублей (1 посещение — 1200 рублей).

Сеанс, продолжительностью 60 минут:

  • 1 посещение — 3000 рублей
  • 5 посещений — 13 500 рублей (1 посещение — 2700 рублей)
  • 10 посещений — 25 000 рублей (1 посещение — 2500 рублей).

Сеанс для детей от 6 до 13 лет (продолжительностью 50 минут):

  • 1 посещение — 2000 рублей
  • 5 посещений — 9520 рублей (1 посещение — 1850 рублей)
  • 10 посещений — 17 000 рублей (1 посещение — 1700 рублей).

Запись:

Адрес: площадь Юности, 2, строение 1, подъезд 4, этаж 2

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*Имеются противопоказания необходимо проконсультироваться со специалистом.
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