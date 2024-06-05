Студия эстетики L•O•V является массажным пространством с командой специалистов, имеющих медицинское образование. В студии более 20 видов массажей*, направленных на улучшение вашего состояния, настроения и коррекцию фигуры.
В чем отличие сеанса гидромассажа в специальной ванной от гидромассажа в обычных бассейнах, спа-зонах?
В первую очередь это индивидуальная проработка проблемных зон клиента, с помощью различных насадок, различной интенсивности и воздействия, подбор комфортной температуры воды, что позволяет применять гидромассаж у людей пожилого возраста, детей, людей с повышенной чувствительностью.
В ванной меняется вода под каждого клиента, она не хлорирована, обогащается специальными лечебными солями, что усиливает эффект.
После каждого клиента ванна тщательно обрабатывается специальными средствами.
- «Знакомство с мастером» — массаж шейно-воротниковой зоны — 750 рублей
- Пробный (первое посещение) гидромассаж — 2000 рублей
- Каждую среду и воскресенье скидка 20% на все услуги студии.
Запись:
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- телефон 8-977-597-07-08
Адрес: площадь Юности, 2, строение 1, подъезд 4, этаж 2
С любовью, студия LOV.
*Имеются противопоказания необходимо проконсультироваться со специалистом.