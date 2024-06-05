В чем отличие сеанса гидромассажа в специальной ванной от гидромассажа в обычных бассейнах, спа-зонах?

В первую очередь это индивидуальная проработка проблемных зон клиента, с помощью различных насадок, различной интенсивности и воздействия, подбор комфортной температуры воды, что позволяет применять гидромассаж у людей пожилого возраста, детей, людей с повышенной чувствительностью.

В ванной меняется вода под каждого клиента, она не хлорирована, обогащается специальными лечебными солями, что усиливает эффект.

После каждого клиента ванна тщательно обрабатывается специальными средствами.