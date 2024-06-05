Студия эстетики L•O•V приглашает на массаж и гидромассаж 05.06.2024 Реклама ИП ЛЫЧ О.В. ИНН:331603391314 erid:2VSb5xYFUpG

Студия эстетики L•O•V является массажным пространством с командой специалистов, имеющих медицинское образование. В студии более 20 видов массажей*, направленных на улучшение вашего состояния, настроения и коррекцию фигуры.

В чем отличие сеанса гидромассажа в специальной ванной от гидромассажа в обычных бассейнах, спа-зонах?

В первую очередь это индивидуальная проработка проблемных зон клиента, с помощью различных насадок, различной интенсивности и воздействия, подбор комфортной температуры воды, что позволяет применять гидромассаж у людей пожилого возраста, детей, людей с повышенной чувствительностью.

В ванной меняется вода под каждого клиента, она не хлорирована, обогащается специальными лечебными солями, что усиливает эффект.

После каждого клиента ванна тщательно обрабатывается специальными средствами.

Цены, акции

  • «Знакомство с мастером» — массаж шейно-воротниковой зоны — 750 рублей
  • Пробный (первое посещение) гидромассаж — 2000 рублей
  • Каждую среду и воскресенье скидка 20% на все услуги студии.

Запись:

Адрес: площадь Юности, 2, строение 1, подъезд 4, этаж 2

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С любовью, студия LOV.

*Имеются противопоказания необходимо проконсультироваться со специалистом.
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