Студия автопортрета «Контент» — новый формат съёмки 03.11.2025 Реклама ИП Кузина Ю.А. ИНН:773577659403 erid:2Vtzqur4Crj

Здесь создано пространство, где каждый остаётся наедине с собой, своим отражением и камерой. Никаких чужих взглядов — только полная свобода самовыражения и пульт в собственных руках.

Это больше, чем просто фото. Это опыт, возможность поймать искреннюю улыбку, задумчивый взгляд или момент чистого веселья — всё то, что невозможно срежиссировать.

Контент — это место для любой истории. Пространство идеально подходит, чтобы:

  • запечатлеть нежные моменты беременности или создать весёлую семейную хронику;
  • отметить день рождения, свадьбу, годовщину или просто подурачиться и сохранить самые яркие эмоции;
  • создать профессиональный деловой портрет, контент для маркетплейса или качественное актёрское портфолио;
  • сделать стильный выпускной альбом без скучных поз за партой;
  • провести «ню"-съёмку в атмосфере абсолютной безопасности и приватности.

Как всё работает?

  • Онлайн-бронирование и оплата — выбор удобного дня, времени, режима съёмки и фона на сайте.
  • Приход в студию — короткий 5-минутный инструктаж и полная свобода.
  • Процесс — любимая музыка, зеркало, момент и неограниченное количество кадров.
  • Результат — готовые, обработанные фотографии приходят ссылкой на Яндекс.Диск в течение 24 часов.

Новый режим «Color Vibe»
Добавляет съёмке магии с помощью профессионального света и интерактивного выбора цвета фона. Возможен выбор любого оттенка или готовых стильных пресетов прямо с планшета — для ярких, выразительных снимков, подчеркивающих индивидуальность.

Подарочный сертификат в «Контент»
Идеальный подарок — час чистого творчества и сотни искренних фотографий. Сертификат действует 6 месяцев и доступен в печатном и онлайн-формате.


Подарите себе незабываемый опыт.
Ждут в «Контент».

Телефон: +7-977-839-82-28
Telegram: @contentphotospace
ВКонтакте: vk.com/content.photospace
Сайт: content-photospace.ru

