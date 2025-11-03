Здесь создано пространство, где каждый остаётся наедине с собой, своим отражением и камерой. Никаких чужих взглядов — только полная свобода самовыражения и пульт в собственных руках.
Это больше, чем просто фото. Это опыт, возможность поймать искреннюю улыбку, задумчивый взгляд или момент чистого веселья — всё то, что невозможно срежиссировать.
- запечатлеть нежные моменты беременности или создать весёлую семейную хронику;
- отметить день рождения, свадьбу, годовщину или просто подурачиться и сохранить самые яркие эмоции;
- создать профессиональный деловой портрет, контент для маркетплейса или качественное актёрское портфолио;
- сделать стильный выпускной альбом без скучных поз за партой;
- провести «ню"-съёмку в атмосфере абсолютной безопасности и приватности.
Как всё работает?
- Онлайн-бронирование и оплата — выбор удобного дня, времени, режима съёмки и фона на сайте.
- Приход в студию — короткий 5-минутный инструктаж и полная свобода.
- Процесс — любимая музыка, зеркало, момент и неограниченное количество кадров.
- Результат — готовые, обработанные фотографии приходят ссылкой на Яндекс.Диск в течение 24 часов.
Новый режим «Color Vibe»
Добавляет съёмке магии с помощью профессионального света и интерактивного выбора цвета фона. Возможен выбор любого оттенка или готовых стильных пресетов прямо с планшета — для ярких, выразительных снимков, подчеркивающих индивидуальность.
Подарочный сертификат в «Контент»
Идеальный подарок — час чистого творчества и сотни искренних фотографий. Сертификат действует 6 месяцев и доступен в печатном и онлайн-формате.
Подарите себе незабываемый опыт.
Ждут в «Контент».
Телефон: +7-977-839-82-28
Telegram: @contentphotospace
ВКонтакте: vk.com/content.photospace
Сайт: content-photospace.ru