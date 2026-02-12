В Москве усилился интерес к страхованию смартфонов и другой цифровой техники. По данным продаж объединённой розничной сети МегаФона и Yota, во втором полугодии 2025 года количество оформленных полисов на мобильные телефоны выросло на 75% по сравнению с первым полугодием.

Наиболее часто клиенты оформляют услугу на устройства брендов Samsung, Realme и Huawei. Однако самым дорогим застрахованным гаджетом в 2025 году стал Apple iPhone 16 Pro Max стоимостью 239 тыс. рублей — полис на него приобрели именно в Москве.

Помимо телефонов, москвичи оформляют защиту на наушники, умные часы и портативные колонки, однако именно смартфоны формируют основу сегмента — 96% всех полисов. Среди необычных объектов страхования компания выделила стилус Apple для графического планшета.

Как рассказали эксперты объединенной розничной сети МегаФона и Yota, наибольший рост спроса страхования смартфонов пришёлся на сентябрь — в этом месяце количество оформленных полисов оказалось в 2,2 раза выше среднегодового уровня. Такой скачок связывают с покупкой смартфонов детям к началу учебного года, когда страховку всё чаще оформляют вместе с чехлом и дополнительным зарядным устройством. Кроме того, за год в пять раз увеличился спрос на защиту экрана.

«Смартфон сегодня — это основной цифровой инструмент, которым человек пользуется каждый день, — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Вадим Зимин. — Рост интереса к защите устройств показывает, что пользователи стали более осознанно относиться к гаджетам и возможным расходам при их поломке или утрате. При этом страхование девайса всё чаще воспринимается как логичное продолжение покупки, а не как дополнительная опция».

Наибольшую активность в страховании мобильной техники демонстрируют москвичи, следом идут жители Краснодарского края и Башкирии. В десятку регионов по уровню спроса вошли Югра, Свердловская область, Санкт-Петербург, Саратовская и Нижегородская области, Татарстан и Оренбургская область.

Столица лидирует также по оформлению полисов, покрывающих риски для жизни, здоровья и финансов. Повышенный интерес к таким продуктам отмечен также в Санкт-Петербурге, Орловской, Свердловской и Новосибирской областях. Пик продаж пришёлся на апрель: накануне отпускного сезона количество полисов оказалось на 15% выше среднемесячного уровня.