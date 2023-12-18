«Зеленоград.ру» продолжает знакомить читателей с врачами Центра функциональной стоматологии, работающего в 15-м микрорайоне. Это уникальная стоматологическая клиника с передовыми технологиями и особым подходом: с проблемой пациента работает команда врачей. А каждый из них — профи в своей специальности. Сегодня мы познакомим вас со стоматологом хирургом-пародонтологом Джамилей Ибалаевой.
У широкой публики есть убеждение: если врач среднего или выше среднего возраста — он более умелый и знающий, чем молодой специалист. Между тем, зачастую именно молодые врачи сейчас лучше образованны, бережно относятся к пациентам, следят за развитием стоматологии как науки и готовы совершенствоваться в своей профессии. Джамиля Акаевна Ибалаева успешно лечит заболевания десны и мягких тканей, проводит удаление и имплантацию зубов.
— Как вы пришли работать в Центр функциональной стоматологии в Зеленограде, что вас привлекло?
— Всё просто. Я искала работу, и так получилось, что мне посоветовали эту клинику. Отправила резюме, меня пригласили на собеседование. Теперь работаю здесь, в прекрасной, динамичной компании грамотных и профессиональных врачей. Мне нравится — и это главные критерии — оснащение Центра и клиническое мышление сотрудников. Это, собственно, и говорит о высоком уровне клиники.
— Как пациенты попадают к пародонтологу? Приходят от стоматолога-терапевта? Или сразу к вам?
— По-разному. К пародонтологу могут направить смежные специалисты, а бывает, что пациенты приходят сами. И чаще всего уже с жалобами на болячки в десне, покраснения и периодические воспаления мягких тканей.
— А как понять, что надо идти сразу к пародонтологу?
— Первые признаки того, что вам точно требуется стоматолог-пародонтолог: кровоточивость при чистке зубов, неприятный запах изо рта, болевые ощущения во время еды, чувствительность в области десны, зуба и подвижность зубов. Вот, кстати, подвижность зубов — это уже кричащий фактор, это значит, что лечение надо было начинать вчера, а к пародонтологу нужно срочно.
— Если опухла и болит десна — это к вам?
— Да, абсолютно. Отёк, покраснение, припухание, болезненные ощущения в слизистой дёсен говорят об остром воспалении. Тянуть в такой ситуации не нужно, приходите к пародонтологу.
Признаки воспаления тканей пародонта (а это всё, что окружает и удерживает зуб) диагностируют более чем у 40 процентов подростков (от 15 лет) и 85 процентов взрослых в возрасте от 35 до 44 лет. Самые частые заболевания — это гингивит и пародонтит. Первый характеризуется лишь воспалением десны, а второй разрушением зубодесневого соединения и прогрессирующего изменения костной ткани. Причина обоих видов воспаления банальна — зубной налёт.
— Какие новейшие методики или материалы применяются в вашей области?
— Есть множество проверенных методов или, как принято говорить во врачебной среде, протоколов для грамотного лечения пародонтологического пациента. Однако мало кто практикует новейшую и передовую технологию для лечения пародонта — это швейцарский протокол GBT, Guided Biofilm Therapy — в переводе на русский язык «эффективное управление биопленкой». Это современная профессиональная гигиена полости рта. Биопленка — это то, что строят микроорганизмы, которые располагаются на наших зубах. И если ее не убирать, то появляется кариес и другие проблемы с зубам.
Суть технологии — создание правильно, регулируемой биопленки, чтобы мы могли ею управлять. Пациент во время процедур не ощущает никакой болезненности, в процессе гигиены не используются острые инструменты. Технология состоит из семи шагов. Первые три шага — это подготовительный этап к самой процедуре, которая включает диагностику, индикацию налета, то есть на зубы наносится специальное вещество, которое окрашивает зубные отложения — биопленку, состоящую из микроорганизмов. Зубы прокрашиваются в достаточно яркий фиолетовый цвет, и мы демонстрируем пациенту, что вода не очищает зубы, налет остается.
Эта индикация наглядно показывает, насколько качественно пациент вычищает зубы, проводит гигиену полости рта в домашних условиях. Там, где пациент хорошо пользуется зубной щеткой, налет практически минимальный, а там, где он не достает, зубы становятся фиолетового цвета. Этап индикации очень важен. Даже опытный стоматолог на глаз не всегда может определить наличие этой биопленки, а уж тем более пациент.
После этого этапа мы всегда рассказываем пациентам, о важности грамотного ухода за зубами. Представьте себе, вы купили машину и никогда не возите ее на техосмотр. Что произойдет с автомобилем? Правильно, долго он не прослужит. Так же и с уходом за зубами: каждые 6 месяцев нужно проходить процедуру профессиональной гигиены полости рта в кабинете стоматолога.
Следующий, четвертый шаг, — работа с аппаратом AirFlow, с порошком на основе эритритола. Эритритола в этом порошке — всего 14 микрон, маленькая частица, безопасная для эмали. Мы обрабатываем все зубы, всё под деснами, даже кармашки до 4 мм. Всё это мы можем проходить нашим аппаратом AirFlow. И, соответственно, дальше пациент видит в зеркале, что фиолетовый налет, который был у него на зубах, ушёл. Мы убрали всю биоплёнку.
Пятый шаг — работа с аппаратом PerioFlow. Это для пациентов, у которых уже наблюдаются большие — более 5 мм — десневые карманы, когда пища глубоко забивается в десну. Используется специальный наконечник, который тоже есть на нашем новом аппарате PerioFlow. Туда засыпается тот же порошок на основе эритритола. Он позволяет нам обрабатывать даже эти карманы, до которых мы раньше никак не могли добраться.
Шестой шаг — непосредственно ультразвук. Это новейшая разработка: пьезоэлектрический ультразвук, который помогает нам на минимальных мощностях убирать из-под десны твердые зубные отложения.
Седьмой шаг — контроль. Проверяем все, что мы сделали, чтобы у нас нигде не было зубных отложений и прокрашенной биопленки. Убеждаемся в том, что пациент полностью готов к следующему этапу, когда мы наносим фторирующие капы. После чистки делаем глубокое фторирование, чтобы насытить эмаль всеми минералами и витаминами. Иногда в самых сложных клинических ситуациях эту процедуру мы можем разбить на два приема.
— В чем преимущества аппарата AirFlow Prophylaxis Master для пациентов?
— Его главное преимущество — порошок на основе эритритола. Этот порошок можно использовать и беременным, и когда у пациента какие-либо керамические реставрации, те же виниры. А раньше это было препятствием. Плюс, этот порошок можно использовать пациентам с имплантатами. Раньше их приходилось, скажем так, обходить стороной.
Я бы сказала, что с появлением нового протокола профессиональная гигиена полости рта разделилась на «до» и «после».
— Это долгая процедура? Сколько времени займут эти семь этапов, до повторного визита?
— В нашей клинике эта процедура занимает от 60 до 90 минут. В некоторых случаях делим её на два этапа. Например, если пациент курильщик с большим стажем, если у него сахарный диабет или большие проблемы — воспаление, кровоточивость, выраженные боли. А в целом это достаточно комфортная процедура, пациенты не испытывают какого-либо дискомфорта. Бывает, конечно, когда люди приходят с невероятными страхами в голове. Но потом удивляются тому, как комфортно и безболезненно было в итоге.
— А как раньше врачи проводили профессиональную гигиену полости рта, до появления этого протокола?
— Я вам больше скажу: до сих пор мы — единственная клиника в Зеленограде, где практикуют современный протокол GBT. Уверена, что во многих клиниках работают по старинке — убирают ультразвуком все твердые зубные отложения, затем обрабатывают зубы щетками, пастами, резинками, потом полируют и иногда фторируют по необходимости. Такой подход более долгий, трудоемкий и не особо приятный для пациента. Новый протокол — более щадящий и эффективный. Он минимизирует применение ручных инструментов и ультразвуковое воздействие. Плюс, отсутствуют полировочные средства.
— Встречаются ли очень тревожные, нервные пациенты? Чего они боятся, и как вы с ними работаете?
— Это достаточно острый вопрос. Современный пациент стал очень тревожным, нервным, мировые и политические изменения не проходят мимо нашей психики, даже если мы не интересуемся политикой. Как говорят коллеги-психотерапевты, «фоновые новости творят свое дело». Любой человек — и я тоже — боится боли. Советская стоматология научила нас бояться, отсюда и редкие визиты к врачам.
У меня другой подход. Могу успокоить своих будущих пациентов: прежде чем приступать к работе, я провожу обширную консультацию. Мы с пациентом обсуждаем его анамнез, его психологическое состояние, его желания — всё это ещё до составления плана лечения. Говорим о причине тревожности, можем ли мы справиться с ней вместе. Мне очень важно доверие пациентов. Чаще всего после обсуждения вся тревога улетучивается.
Поделюсь с вами своим наблюдением — пациентам бывает не столько страшно, сколько стыдно за плохое состояние зубов. Но мы, стоматологи, понимаем — всякое бывает. У кого-то не хватало денег для лечения или протезирования, кто-то просто тянул время. И тут хочу успокоить наших читателей: хорошему и тактичному врачу не придёт в голову стыдить пациента. Наша цель — помочь. Да и учился стоматолог семь лет — а потом всю жизнь, — чтобы работать именно с плохими зубами. Изменить ситуацию, улучшить качество жизни, избавить от боли и стеснения — всё это в наших силах.
— Вы сказали «учиться всю жизнь» — это метафора или в прямом смысле? Вы же уже окончили медико-стоматологический университет, ординатуру.
— Это в прямом смысле слова. Моя главная задача как врача — квалифицированная медицинская помощь людям. А медицина — эта та сфера деятельности, которая требует постоянного обновления, потому что методы лечения постоянно совершенствуются. Поэтому надо учиться, приобретать новые навыки, чтобы быть в курсе инноваций. Для повышения квалификации сегодня существует много литературы, проводятся конференции, симпозиумы, есть врачи, проводящие свои курсы в России и за рубежом. Учеба и курсы за границей сегодня, понятно, менее доступны. Но всё-таки это возможно — и вебинары онлайн, и поехать поучиться у ведущих врачей и профессоров. Например, в Японии у Митцухиро Цукибоши, в Италии у Джованни Зукелли, в Германии у Отто Цура. Кстати, в нашей команде тоже есть врачи, которые успешно читают лекции и семинары для коллег. Это еще один пункт, почему я пришла работать в нашу клинику.
— О Митцухиро Цукибоши слышим от врачей вашей клиники не в первый раз. Вы тоже занимаетесь пересадкой зубов?
— Да, наши хирурги в клинике занимаются зубосохраняющими операциями. Только представьте себе — для протезирования мы можем использовать свои же зубы. Такие операции оправданы как с биологической, так и с экономической точки зрения. Трасплантация зуба проводится за один визит пациента, и стоимость операции ниже, чем при имплантации. Но надо учесть, что для пересадки зубов существуют четкие показания и противопоказания. И в этом мы тоже единственная клиника в Зеленограде, где можно получить эту услугу.
Режим работы:
- с понедельника по субботу — с 9:00 до 21:00
- в воскресенье — с 9:00 до 20:00.
Адрес: Центр функциональной стоматологии расположен в корпусе 1557, помещение 12 (Зеленоград, 15-й микрорайон). Рядом есть общественная парковка. Как добраться: проезд до остановки «Корпус 1557» или до остановки «15-й микрорайон» автобусами № 17, 20.
Сайт: zelcfs.ru, через сайт можно задать вопрос в ватсап или заполнив специальную форму в разделе «Контакты».
Телефоны: 8-495-76-76-746, 8-903-144-99-88
E-mail: info@zelcfs.ru