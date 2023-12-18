Кто такой пародонтолог, и зачем к нему обращаться

— Как вы пришли работать в Центр функциональной стоматологии в Зеленограде, что вас привлекло?

— Всё просто. Я искала работу, и так получилось, что мне посоветовали эту клинику. Отправила резюме, меня пригласили на собеседование. Теперь работаю здесь, в прекрасной, динамичной компании грамотных и профессиональных врачей. Мне нравится — и это главные критерии — оснащение Центра и клиническое мышление сотрудников. Это, собственно, и говорит о высоком уровне клиники.



— Как пациенты попадают к пародонтологу? Приходят от стоматолога-терапевта? Или сразу к вам?

— По-разному. К пародонтологу могут направить смежные специалисты, а бывает, что пациенты приходят сами. И чаще всего уже с жалобами на болячки в десне, покраснения и периодические воспаления мягких тканей.

— А как понять, что надо идти сразу к пародонтологу?

— Первые признаки того, что вам точно требуется стоматолог-пародонтолог: кровоточивость при чистке зубов, неприятный запах изо рта, болевые ощущения во время еды, чувствительность в области десны, зуба и подвижность зубов. Вот, кстати, подвижность зубов — это уже кричащий фактор, это значит, что лечение надо было начинать вчера, а к пародонтологу нужно срочно.

— Если опухла и болит десна — это к вам?

— Да, абсолютно. Отёк, покраснение, припухание, болезненные ощущения в слизистой дёсен говорят об остром воспалении. Тянуть в такой ситуации не нужно, приходите к пародонтологу.

Признаки воспаления тканей пародонта (а это всё, что окружает и удерживает зуб) диагностируют более чем у 40 процентов подростков (от 15 лет) и 85 процентов взрослых в возрасте от 35 до 44 лет. Самые частые заболевания — это гингивит и пародонтит. Первый характеризуется лишь воспалением десны, а второй разрушением зубодесневого соединения и прогрессирующего изменения костной ткани. Причина обоих видов воспаления банальна — зубной налёт.