Приветствую! Меня зовут Полина, и я стилист-барбер. Приглашаю вас в место, где предлагаю качественные услуги по стрижке и бритью!
В нашем городе парикмахеров много, но настоящих барберов-профессионалов, готовых вложить душу в каждого клиента, намного меньше. Я прошла большой путь, который потребовал от меня неисчислимого количества усилий, многих лет обучения и совершенствования в топовых местах. Именно поэтому, я приглашаю вас к себе, где вы сможете получить качественную стрижку, а так же заботу и внимание, которые вы заслуживаете.
Я создала особую атмосферу релакса, чтобы вы могли полностью расслабиться и насладиться процессом ухода за своей внешностью.
У меня для вас есть подарок.
При первом посещении, на выбор предоставляется бесплатная дополнительная услуга:
- удаление волос воском, приведем в порядок ваши уши, нос или брови
- скраб кожи головы, он помогает отшелушить мертвую кожу и наладить кровообращение.
Запишитесь ко мне уже сегодня, и позвольте мне помочь вам выглядеть и чувствовать себя наилучшим образом!
Телефон: 8-901-147-83-53
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Адрес: Зеленоград, корпус 125 (общий вход «Beauty inside»)
С любовью и уважением, ваша барбер — Apolliris Barber
*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена