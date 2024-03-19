В нашем городе парикмахеров много, но настоящих барберов-профессионалов, готовых вложить душу в каждого клиента, намного меньше. Я прошла большой путь, который потребовал от меня неисчислимого количества усилий, многих лет обучения и совершенствования в топовых местах. Именно поэтому, я приглашаю вас к себе, где вы сможете получить качественную стрижку, а так же заботу и внимание, которые вы заслуживаете.



Я создала особую атмосферу релакса, чтобы вы могли полностью расслабиться и насладиться процессом ухода за своей внешностью.



У меня для вас есть подарок.

При первом посещении, на выбор предоставляется бесплатная дополнительная услуга:

удаление волос воском, приведем в порядок ваши уши, нос или брови

скраб кожи головы, он помогает отшелушить мертвую кожу и наладить кровообращение.

Запишитесь ко мне уже сегодня, и позвольте мне помочь вам выглядеть и чувствовать себя наилучшим образом!

Телефон: 8-901-147-83-53

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Адрес: Зеленоград, корпус 125 (общий вход «Beauty inside»)



С любовью и уважением, ваша барбер — Apolliris Barber