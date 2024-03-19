Стилист-барбер Полина предлагает качественные услуги по стрижке и бритью 19.03.2024 Реклама Смирнова П.С. ИНН:691103082402 erid:LatgCA1Wg

Приветствую! Меня зовут Полина, и я стилист-барбер. Приглашаю вас в место, где предлагаю качественные услуги по стрижке и бритью!

В нашем городе парикмахеров много, но настоящих барберов-профессионалов, готовых вложить душу в каждого клиента, намного меньше. Я прошла большой путь, который потребовал от меня неисчислимого количества усилий, многих лет обучения и совершенствования в топовых местах. Именно поэтому, я приглашаю вас к себе, где вы сможете получить качественную стрижку, а так же заботу и внимание, которые вы заслуживаете.

Я создала особую атмосферу релакса, чтобы вы могли полностью расслабиться и насладиться процессом ухода за своей внешностью.

У меня для вас есть подарок.
При первом посещении, на выбор предоставляется бесплатная дополнительная услуга:

  • удаление волос воском, приведем в порядок ваши уши, нос или брови
  • скраб кожи головы, он помогает отшелушить мертвую кожу и наладить кровообращение.

Запишитесь ко мне уже сегодня, и позвольте мне помочь вам выглядеть и чувствовать себя наилучшим образом!

Телефон: 8-901-147-83-53
Онлайн-запись
Инстаграм*

Адрес: Зеленоград, корпус 125 (общий вход «Beauty inside»)

С любовью и уважением, ваша барбер — Apolliris Barber

*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена
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