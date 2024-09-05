Стартует фитнес-сезон и это идеальный момент, чтобы вернуться в зал и сосредоточиться на своих целях. В FITNESSON уверены, что достигать поставленных целей становится гораздо проще под чутким руководством профессионалов. Поэтому в FITNESSON тренер включен в карту всегда.
- Тренеры с большим опытом помогут вам выбрать оптимальный путь для достижения желаемых результатов.
- Разработают индивидуальные программы тренировок и питания, адаптированные под ваши потребности и возможности.
- Поставят четкие цели, которые приведут к быстрыми результатами. Вместе мы сделаем каждую тренировку выгодной инвестицией в ваше здоровье и самочувствие.
Ваша карта за 3390 рублей в месяц открывает дверь в мир здоровья и красоты, где вас ждут:
- тренажерный зал с качественным и современным оборудованием
- каждая тренировка под контролем тренера
- анализ тела на InBody каждые 2 недели
- продвинутое фитнес-приложение (цели, тренировочные планы, результаты промежуточных замеров с фото, связь с тренером и многое другое)
- безлимитное посещение солярия
- финская сауна, хаммам, SPA-зона, где можно расслабиться и снять напряжение
- групповые программы от йоги до бокса.
Всё это уже включено в стоимость карты для вашего максимального результата.
Оставляйте заявку по ссылке и начните свой путь к успеху.
FITNESSON ждёт на тренировках!
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