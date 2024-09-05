Стартует фитнес-сезон — в FITNESSON уверены, что достигать поставленных целей гораздо проще под руководством профессионалов 05.09.2024 Peклама OOO «Результат» ИHH:5030102344 еrid:2VSb5yUJN48

Стартует фитнес-сезон и это идеальный момент, чтобы вернуться в зал и сосредоточиться на своих целях. В FITNESSON уверены, что достигать поставленных целей становится гораздо проще под чутким руководством профессионалов. Поэтому в FITNESSON тренер включен в карту всегда.

  • Тренеры с большим опытом помогут вам выбрать оптимальный путь для достижения желаемых результатов.
  • Разработают индивидуальные программы тренировок и питания, адаптированные под ваши потребности и возможности.
  • Поставят четкие цели, которые приведут к быстрыми результатами. Вместе мы сделаем каждую тренировку выгодной инвестицией в ваше здоровье и самочувствие.

Ваша карта за 3390 рублей в месяц открывает дверь в мир здоровья и красоты, где вас ждут:

  • тренажерный зал с качественным и современным оборудованием
  • каждая тренировка под контролем тренера
  • анализ тела на InBody каждые 2 недели
  • продвинутое фитнес-приложение (цели, тренировочные планы, результаты промежуточных замеров с фото, связь с тренером и многое другое)
  • безлимитное посещение солярия
  • финская сауна, хаммам, SPA-зона, где можно расслабиться и снять напряжение
  • групповые программы от йоги до бокса.

Всё это уже включено в стоимость карты для вашего максимального результата.

Оставляйте заявку по ссылке и начните свой путь к успеху.

FITNESSON ждёт на тренировках!
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