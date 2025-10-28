«Стар» — стоматология, где всё продумано до мелочей 28.10.2025 Реклама ООО «ФАРМАСТОК» ИНН:7735580047 erid:2VtzqwBTdBM


Если вы ищете клинику, где восстановят здоровье, эстетику и комфорт — вы её нашли.

«Стар» — это клиника полной стоматологической реабилитации. Здесь работают не с одним зубом, а с целой системой, чтобы пациенты могли снова улыбаться, есть, говорить и чувствовать себя уверенно.

Навигационная хирургия и цифровое планирование
Клиника использует полный протокол навигационной хирургии: имплантация проводится по хирургическим шаблонам с точностью до миллиметра. Каждый имплантат устанавливается в запланированное положение — идеальное с точки зрения хирургии и ортопедии.

Благодаря этому пациенты получают здоровые зубы без долгих перерывов и без компромиссов по качеству.

Микроскопическая точность

Большинство манипуляций в «Стар» выполняется под увеличением дентальных микроскопов. Это позволяет врачу видеть больше, работать точнее и сохранять максимум здоровых тканей.

Искусственный интеллект и цифровые технологии

Компьютерная томография, интероральный сканер, моделирование будущей улыбки — всё это делает лечение прогнозируемым, безопасным и комфортным. Искусственный интеллект помогает врачу выстраивать идеальную ортопедическую позицию и добиваться точного результата.

Персональный координатор и сервис

Каждого комплексного пациента в «Стар» сопровождает координатор лечения — личный помощник на всём пути. Он помогает разобраться в плане лечения, согласовать удобное время, ответить на вопросы и быть на связи, когда это нужно.

Клиника создаёт сервис, в котором всё продумано до деталей: никакой спешки, никаких недомолвок — только комфорт, внимание и уверенность, что пациент в надёжных руках.

Команда, которой можно доверять
Над каждым случаем работает команда специалистов: ортопед, хирург, терапевт, гигиенист и персональный координатор. Главный врач клиники принимает участие в международных конгрессах и вместе с коллегами разрабатывает собственные цифровые алгоритмы лечения, которые сокращают сроки и количество визитов.

Всё для одной цели — чтобы пациент меньше сидел в кресле и быстрее получил желаемый результат.

Клиника «Стар» не конкурирует по цене. Она фокусируется на качестве, точности и результате лечения, потому что в стоматологии важны надёжность, эстетика и долговечность.

Клиника приглашает всех, кто ценит качество и комфорт.

Контакты:

Зеленоград, корп. 251

+7-495-487-90-53З

Запись на консультацию: https://prodoctorov.ru/zelenograd/lpu/58262-star/

