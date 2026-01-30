Пришло время перемен!
- Хотиет почувствовать себя сильнее, энергичнее и привлекательнее?
- Мечтаете о стройной фигуре и крепком здоровье?
- Готовы начать новую жизнь уже сегодня?
Приобретайте годовой абонемент и пользуйтесь услугами фитнес-клуба
- Стоимость годового абонемента 24 000 руб.
- Стоимость месячного абонемента: 3 500 руб. первый месяц, 2 500 каждый последующий месяц
- Стоимость разового посещения: 500 руб.
Скидка резидентам ОЭЗ Технополис — 10%
Забронировать абонемент можно по номеру: +7-499-214-01-01
До встречи в AP Fitness!
Зеленоград, ОЭЗ Технополис Алабушево
