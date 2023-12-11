Стань частью команды НПК АО «РАДИУС Автоматика» — вакансии в связи с расширением компании 11.12.2023 Реклама АО «РАДИУС АВТОМАТИКА», ИНН 7735100332, erid:LatgBVeoK

Научно-производственная компания АО «РАДИУС Автоматика» продолжает расширяться, в связи с чем объявляет набор кадров.

АО «РАДИУС Автоматика» входит в ТОП-5 российских производителей устройств релейной защиты и автоматики: от НИОКР до серийного производства. Аккредитованная ИТ-компания.

Объявлен набор кадров на следующие вакансии:

  • менеджер активных продаж
  • регулировщик РЭА и П
  • монтажник РЭА и П
  • инженер-конструктор
  • младший схемотехник
  • программист С/С++
  • инженер-схемотехник лаборатории разработки испытательного оборудования.

АО «РАДИУС Автоматика» предлагает:

  • работу в стабильной компании с конкурентной заработной платой
  • оформление по ТК РФ с первого дня
  • график работы 5/2 с 09:00 до 18:00, возможно гибкое начало рабочего дня
  • корпоративное обучение, возможность профессионального и карьерного роста
  • компенсация 50% аренды жилья для иногородних
  • подарки для сотрудников и детей к значимым датам.

Оборудование производства АО «РАДИУС Автоматика» находится в эксплуатации на энергообъектах по всей России от Калининграда до Камчатки, а также в 13 странах мира. Клиентами АО «РАДИУС Автоматика» являются главные энергетические компании России, ключевые системообразующие корпорации, крупнейшие промышленные предприятия, нефтегазовый сектор.

Оборудование компании использовалось при возведении олимпийских объектов в Сочи и стадионов к Чемпионату мира по футболу 2018, для обеспечения энергоснабжения Крымского моста и многих других важных проектов.

АО «РАДИУС Автоматика» находится на закрытой территории в Зеленограде на Северной промзоне (Панфиловский проспект). Добираться до работы будет удобно и на общественном транспорте и на личном. Для сотрудников компании есть бесплатная парковка на территории.

Телефон отдела кадров: 8-495-663-17-63, добавочный 179.

Электронная почта: melnikova@rza.ru

https://www.rza.ru
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