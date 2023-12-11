Объявлен набор кадров на следующие вакансии:

менеджер активных продаж

регулировщик РЭА и П

монтажник РЭА и П

инженер-конструктор

младший схемотехник

программист С/С++

инженер-схемотехник лаборатории разработки испытательного оборудования.

АО «РАДИУС Автоматика» предлагает:

работу в стабильной компании с конкурентной заработной платой

оформление по ТК РФ с первого дня

график работы 5/2 с 09:00 до 18:00, возможно гибкое начало рабочего дня

корпоративное обучение, возможность профессионального и карьерного роста

компенсация 50% аренды жилья для иногородних

подарки для сотрудников и детей к значимым датам.

Оборудование производства АО «РАДИУС Автоматика» находится в эксплуатации на энергообъектах по всей России от Калининграда до Камчатки, а также в 13 странах мира. Клиентами АО «РАДИУС Автоматика» являются главные энергетические компании России, ключевые системообразующие корпорации, крупнейшие промышленные предприятия, нефтегазовый сектор.

Оборудование компании использовалось при возведении олимпийских объектов в Сочи и стадионов к Чемпионату мира по футболу 2018, для обеспечения энергоснабжения Крымского моста и многих других важных проектов.

АО «РАДИУС Автоматика» находится на закрытой территории в Зеленограде на Северной промзоне (Панфиловский проспект). Добираться до работы будет удобно и на общественном транспорте и на личном. Для сотрудников компании есть бесплатная парковка на территории.

Телефон отдела кадров: 8-495-663-17-63, добавочный 179.

Электронная почта: melnikova@rza.ru

https://www.rza.ru