Кофейня «Бублик» приглашает вас в гости на чашечку ароматного и вкусного кофе. Также в кофейне можно перекусить свежеиспеченными круассанами и взять с собой печенье с посланием.



Гостей, которые сильно проголодались, смогут накормить римской пиццей и бельгийскими вафлями на любой вкус.



Кофейня «Бублик» находится по адресу: Зеленоград, корпус 355.



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