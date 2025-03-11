Кофейня «Бублик» приглашает вас в гости на чашечку ароматного и вкусного кофе. Также в кофейне можно перекусить свежеиспеченными круассанами и взять с собой печенье с посланием.
Гостей, которые сильно проголодались, смогут накормить римской пиццей и бельгийскими вафлями на любой вкус.
Кофейня «Бублик» находится по адресу: Зеленоград, корпус 355.
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