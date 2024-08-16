Спортивный клуб «Дуэт» объявляет набор детей от 3-х до 17-ти лет на занятия по художественной гимнастике! Клуб готов предложить вам тренировки в группах общей физической подготовки, а также в группах профессионального спорта.
- Тренерский состав во главе с Мастером спорта России — Махневой Людмилой Николаевной (ЦСКА).
- Удобное время тренировок (в группах и индивидуально).
- Участие в соревнованиях (в том числе и международных).
- Учебно-тренировочные сборы.
- Выполнение спортивных званий и разрядов.
Более 500 родителей доверяют своих детей спортивному клубу «Дуэт».
Задача клуба — дать возможность каждому ребёнку заниматься гимнастикой.
Пройти путь от начинающего спортсмена до профессионала.
Укрепить здоровье и привить любовь к спорту на всю жизнь.
Дуэт — невозможное возможно!
Филиалы в Зеленограде:
- Озерная аллея, 10 (6-й микрорайон)
- ФОК «Радуга», 474-й пр., 3, стр. 1 (8-й микрорайон)
- Георгиевский проспект, 33Ак4 (17-й микрорайон)
Записаться на пробное занятие можно:
- по телефону 8-967-016-16-16
- на сайте.
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