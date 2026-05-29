

С 1 июня по 28 августа Центральный спортивный автомотоклуб ДОСААФ России проводит летнюю спортивно-патриотическую смену для детей от 9 до 13 лет.



Формат: 5 дней, с понедельника по пятницу. С 8:30 до 18:00



Стоимость: 16 500 руб./смена



Летняя смена на базе ДОСААФ России в Зеленограде объединяет спорт, технику и патриотическое воспитание. Программа направлена на развитие силы, дисциплины, командного духа и творческого мышления.



Участников ждут:

— занятия в спортивном тире;

— картинг и основы автоспорта;

— секция единоборств;

— танцевальные тренировки;

— гончарное дело;

— знакомство с основами вождения и устройством транспортных средств.



Дополнительно в программу входят:

— утренняя зарядка и строевая подготовка;

— мастер-классы по оказанию первой помощи;

— тематические патриотические дни;

— творческие конкурсы и викторины;

— итоговый праздник с награждением участников.



В течение дня обеспечены безопасность, сопровождение наставников и полноценное питание: утренний перекус, обед и полдник.



