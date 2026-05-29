С 1 июня по 28 августа Центральный спортивный автомотоклуб ДОСААФ России проводит летнюю спортивно-патриотическую смену для детей от 9 до 13 лет.
Формат: 5 дней, с понедельника по пятницу. С 8:30 до 18:00
Стоимость: 16 500 руб./смена
Летняя смена на базе ДОСААФ России в Зеленограде объединяет спорт, технику и патриотическое воспитание. Программа направлена на развитие силы, дисциплины, командного духа и творческого мышления.
Участников ждут:
— занятия в спортивном тире;
— картинг и основы автоспорта;
— секция единоборств;
— танцевальные тренировки;
— гончарное дело;
— знакомство с основами вождения и устройством транспортных средств.
Дополнительно в программу входят:
— утренняя зарядка и строевая подготовка;
— мастер-классы по оказанию первой помощи;
— тематические патриотические дни;
— творческие конкурсы и викторины;
— итоговый праздник с награждением участников.
В течение дня обеспечены безопасность, сопровождение наставников и полноценное питание: утренний перекус, обед и полдник.
