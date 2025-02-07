Раньше жители ЖК «Бакеево Парк» и коттеджного поселка «Новое Бакеево. Современный квартал» ходили в неплохой, но всё же небольшой сельский магазин или ездили за покупками в Зеленоград. Теперь можно покупать всё необходимое рядом с домом.

Бакеево — это современный пример по-настоящему комфортной жизни за городом, вдали от магистралей, смога, толпы, суеты. К домам подведены все инженерные сети — электричество, газ, канализация; водоснабжение из артезианской скважины. 14 января запущен газ в первые дома «Современного квартала», сейчас они отапливаются.

Уже построенный и почти полностью заселенный «Бакеево Парк» — это трёх- и четырёхэтажные кирпичные дома. Свободных квартир уже немного, но ещё есть: спешите обратиться! В том числе квартиры с двухуровневыми антресолями, террасами, мансардными окнами. Стоимость квартир — от 6,3 миллионов рублей.