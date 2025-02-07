Спокойная и комфортная загородная жизнь в Бакеево. Теперь с магазинами и газом 07.02.2025 Реклама ИП САПЕЛКИН А.В. ИНН:773571158471 erid:2VSb5yrE6Ka

В живописном поселке Бакеево рядом с Зеленоградом построены коттеджные поселки и жилой малоэтажный комплекс. Это просторные дома с городскими удобствами, безопасная охраняемая территория, лес, пруд, тишина и красота. Здесь работает детский сад, недавно открылись магазины «ВкусВилл» и «Пятерочка». Жильё можно купить в рассрочку.

Раньше жители ЖК «Бакеево Парк» и коттеджного поселка «Новое Бакеево. Современный квартал» ходили в неплохой, но всё же небольшой сельский магазин или ездили за покупками в Зеленоград. Теперь можно покупать всё необходимое рядом с домом.

Бакеево — это современный пример по-настоящему комфортной жизни за городом, вдали от магистралей, смога, толпы, суеты. К домам подведены все инженерные сети — электричество, газ, канализация; водоснабжение из артезианской скважины. 14 января запущен газ в первые дома «Современного квартала», сейчас они отапливаются.

Уже построенный и почти полностью заселенный «Бакеево Парк» — это трёх- и четырёхэтажные кирпичные дома. Свободных квартир уже немного, но ещё есть: спешите обратиться! В том числе квартиры с двухуровневыми антресолями, террасами, мансардными окнами. Стоимость квартир — от 6,3 миллионов рублей.

Здесь чисто и красиво. Улицы ухожены и благоустроены: променад, дорожки, парковки, детские и спортивные площадки, деревья и кусты. Так же благоустроят территорию коттеджного поселка. Здесь делают прогулочную зону у пруда, дорожки, площадки. Коттеджи в стиле хай-тек с эксплуатируемой кровлей площадью 127, 177, 210, 220 и 250 квадратных метров стоят на участках от 5 до 13 соток. Можно возвести дополнительную постройку— веранду, террасу, баню, домик. Планировки продуманы как раз для семей с детьми. Вторую очередь коттеджей — 90 домов — планируют сдать в конце этого года. Стоимость домов — от 16,6 миллионов рублей.

И дома с квартирами, и коттеджи построены качественно, с долговечной отделкой. По всему поселку можно спокойно гулять, играть с детьми на свежем воздухе, отпускать их гулять одних и просто отдыхать на газоне у дома. Территория закрыта для посторонних, круглосуточно охраняется и патрулируется, работает видеонаблюдение, на въезде — пропускной режим.

Уже проложен отдельный выезд из поселка на Пятницкое шоссе, запустить дорогу планируется в конце этого года.

Дом или квартиру в Бакеево можно приобрести по доступным рыночным ценам — такова политика застройщика «ЮР-Инвест». К примеру, коттедж площадью 127 кв.м на участке 4,8 соток стоит от 16 миллионов рублей. Действует беспроцентная рассрочка — до трёх лет. Условия рассрочки до пяти лет: 20-процентный первоначальный взнос, далее от 100 тысяч рублей в месяц, через три года выплата остатка платежа.

Жить за городом комфортно и выгодно: плата за жилищно-коммунальные услуги в Бакеево — всего 58 рублей за квадратный метр, а вода и электричество оплачиваются по счетчикам. Коммунальные платежи для коттеджа площадью 120 кв.м составляют около 10 тыс. руб., что сопоставимо с обычной городской квартирой, но меньшей площади. Например, в квартирах 69 и 72,3 кв.м с пятью жильцами коммунальные платежи составляют 10-11,5 тыс. руб. — столько же, сколько в Бакеево, но здесь вы получаете простор, природу и тишину.

Как связаться и добраться?

Адрес: Солнечногорский район, поселок Андреевка, деревня Бакеево. Можно доехать на машине — из Зеленограда по Георгиевскому шоссе, затем 400 метров по Пятницкому шоссе и свернуть на местную дорогу в районе Горетовки. Серьезных пробок на этом пути не наблюдается, поскольку рядом нет многоэтажных домов — только небольшие и частные.

Также можно приехать на бесплатном фирменном автобусе, на нём написано «Новое Бакеево». Он ходит в обе стороны ежедневно с 7:00 до 20:00. Сесть в автобус в Зеленограде можно на остановках «Новокрюковская улица» (у корпуса 1824), «Дежурная аптека» (у корпуса 1462), «Рынок», «Корпус 1602», далее без остановок в Бакеево. Расписание автобуса можно скачать по ссылке.

Телефон: 8-495-153-62-21

Почта: sales@bakeevopark.ru
Бакеево Парк
Новое Бакеево Современный квартал
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