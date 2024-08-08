Настоящий рай для людей ведущих активный образ жизни и заботящихся о своем здоровье. Здесь есть блюда без глютена, лактозы, белого сахара, а также веган меню из сезонных продуктов. Прямо в кофейне делают шоколад, перетирая несколько суток ароматные какао бобы, а на основе собственного шоколада и другие десерты и напитки.

А еще в «Kakava Mama» очень атмосферно. Попадая сюда, будто переносишься на тропический остров. Хочется изучать каждую деталь, привезенную с о. Бали.