Спешалти-кофейня «Kakava Mama» — это не только идеальный кофе 08.08.2024 Реклама ИП Дамарацкая Е.В. ИНН:504407262681 erid:2VSb5xg7e1E

Настоящий рай для людей ведущих активный образ жизни и заботящихся о своем здоровье. Здесь есть блюда без глютена, лактозы, белого сахара, а также веган меню из сезонных продуктов. Прямо в кофейне делают шоколад, перетирая несколько суток ароматные какао бобы, а на основе собственного шоколада и другие десерты и напитки.

А еще в «Kakava Mama» очень атмосферно. Попадая сюда, будто переносишься на тропический остров. Хочется изучать каждую деталь, привезенную с о. Бали.

«Kakava Mama» — не просто место, где вкусно. Это место впечатлений и ощущений, место гармонии и релакса.

Некоторые гости говорят, что если начать день с самого красивого завтрака в «Kakava Mama», день точно будет удачным.

С электронным меню можно ознакомиться через мобильное приложение (Google, Apple) или на сайте.

Адрес: ЖК «Новый Зеленоград», Рузино, просп. Кутузовский, 1к3

Часы работы:

  • будни 10:00-21:00
  • выходные 10:00-21:00

Телеграм, Инстаграм*, Вконтакте

*запрещён в РФ
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