Настоящий рай для людей ведущих активный образ жизни и заботящихся о своем здоровье. Здесь есть блюда без глютена, лактозы, белого сахара, а также веган меню из сезонных продуктов. Прямо в кофейне делают шоколад, перетирая несколько суток ароматные какао бобы, а на основе собственного шоколада и другие десерты и напитки.
А еще в «Kakava Mama» очень атмосферно. Попадая сюда, будто переносишься на тропический остров. Хочется изучать каждую деталь, привезенную с о. Бали.
«Kakava Mama» — не просто место, где вкусно. Это место впечатлений и ощущений, место гармонии и релакса.
Некоторые гости говорят, что если начать день с самого красивого завтрака в «Kakava Mama», день точно будет удачным.
С электронным меню можно ознакомиться через мобильное приложение (Google, Apple) или на сайте.