Компания «Мега продукт» продолжает устраивать распродажи даже после скидок пятницы.
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А теперь ещё привозят свежую форель и икру из Мурманска! Рыба хорошего качества, с икрой, не пахнет тиной.
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