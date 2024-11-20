Компания «Мега продукт» продолжает устраивать распродажи даже после скидок пятницы.

У них снова акция на спелые и сочные манго.

А теперь ещё привозят свежую форель и икру из Мурманска! Рыба хорошего качества, с икрой, не пахнет тиной.





Чтобы не потерять их, подпишись на телеграм-канал.