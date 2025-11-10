Максим и Ксения — внешне идеальная супружеская пара. Но Ксения, по неясной даже ей самой причине, скрывает от мужа случайную встречу с их общим другом и одноклассником Иваном. Свидетелем этой встречи становится дядя Миша, друг отца Максима. Усугубляя ситуацию, Ксения втягивает в свою авантюру Ивана, прося его подтвердить её ложь.

Любые попытки Максима добиться правды разбиваются о категорическое отрицание, что в конечном итоге приводит к расставанию супругов. Чтобы вернуть любимого и сохранить чувства, Ксения решается на ещё больший обман…