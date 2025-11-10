- 26 декабря
- Начало в 19:00
- Продолжительность: 2 часа с антрактом
- ДК «МИЭТ», Зеленоград, площадь Шокина, 1, строение 2
Билеты по ссылке:
https://iframeab-pre10052.intickets.ru/event/67884329/#abiframe
Ложь подобна паутине: она начинается с тонкой нити, но постепенно опутывает всю жизнь.
Спектакль «Моя жена — лгунья. Наше время» — это эксцентричная комедия положений, основанная на знаменитой пьесе с тем же названием.
В центре сюжета — современные молодые люди, которые, кажется, намеренно создают себе проблемы. В этой истории безобидная, на первый взгляд, ложь становится причиной разлада в счастливой семье.
Максим и Ксения — внешне идеальная супружеская пара. Но Ксения, по неясной даже ей самой причине, скрывает от мужа случайную встречу с их общим другом и одноклассником Иваном. Свидетелем этой встречи становится дядя Миша, друг отца Максима. Усугубляя ситуацию, Ксения втягивает в свою авантюру Ивана, прося его подтвердить её ложь.
Любые попытки Максима добиться правды разбиваются о категорическое отрицание, что в конечном итоге приводит к расставанию супругов. Чтобы вернуть любимого и сохранить чувства, Ксения решается на ещё больший обман…
Что из этого получится и куда приведёт героев небольшая ложь Ксении — вы узнаете, посмотрев спектакль «Моя жена — лгунья. Наше время».
Это не просто комедия, а исследование человеческой природы, показывающее, как легко одна маленькая ложь может привести к большим последствиям.
- Пётр Баранчеев
- Александр Тютин
- Илья Оболонков
- Виктория Лукина
- Наталья Тищенко