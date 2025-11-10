Спектакль «Моя жена — лгунья. Наше время» 10.11.2025 Реклама ИП Вдовина Е.Е. ИНН:524309543327 erid:2VtzqvfUCjH
  • 26 декабря
  • Начало в 19:00
  • Продолжительность: 2 часа с антрактом
  • ДК «МИЭТ», Зеленоград, площадь Шокина, 1, строение 2

Билеты по ссылке:
https://iframeab-pre10052.intickets.ru/event/67884329/#abiframe

Ложь подобна паутине: она начинается с тонкой нити, но постепенно опутывает всю жизнь.
Спектакль «Моя жена — лгунья. Наше время» — это эксцентричная комедия положений, основанная на знаменитой пьесе с тем же названием.

В центре сюжета — современные молодые люди, которые, кажется, намеренно создают себе проблемы. В этой истории безобидная, на первый взгляд, ложь становится причиной разлада в счастливой семье.

Максим и Ксения — внешне идеальная супружеская пара. Но Ксения, по неясной даже ей самой причине, скрывает от мужа случайную встречу с их общим другом и одноклассником Иваном. Свидетелем этой встречи становится дядя Миша, друг отца Максима. Усугубляя ситуацию, Ксения втягивает в свою авантюру Ивана, прося его подтвердить её ложь.
Любые попытки Максима добиться правды разбиваются о категорическое отрицание, что в конечном итоге приводит к расставанию супругов. Чтобы вернуть любимого и сохранить чувства, Ксения решается на ещё больший обман…

Что из этого получится и куда приведёт героев небольшая ложь Ксении — вы узнаете, посмотрев спектакль «Моя жена — лгунья. Наше время».

Это не просто комедия, а исследование человеческой природы, показывающее, как легко одна маленькая ложь может привести к большим последствиям.

Актёрский состав:

  • Пётр Баранчеев
  • Александр Тютин
  • Илья Оболонков
  • Виктория Лукина
  • Наталья Тищенко

