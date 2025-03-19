Дата: 22 марта (сб) в 19:00

Адрес: КЦ «Зеленоград» (ДК)

Билеты по ссылке: ruteatr.ru/1

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8 марта двое абсолютно разных мужчин спешат к своим любимым женщинам, но… оба застряли в лифте! Праздник в самом разгаре, диспетчер не отвечает, и у кого-то есть бутылка текилы…



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