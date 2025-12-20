Только до 31 декабря при покупке или продлении абонемента — вы получаете в подарок 100 дней фитнеса.

Это отличный шанс не только начать свой путь к здоровью и прекрасной физической форме, но и закрепить результат на длительный срок. Занимайтесь в удобное время, выберите лучшие занятия и получайте удовольствие от тренировок.

Как воспользоваться предложением:

купите или продлите абонемент до 31 декабря

получите доступ к 100 дням фитнеса совершенно бесплатно.

Подробности у администратора в клубе или по телефону 8-495-946-76-10

Адрес: Савелкинский пр-д, 2, ТЦ «Савелки», 3-й этаж

Яндекс.карты

Сайт