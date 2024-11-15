Во время сеанса вы полностью забудете о заботах, печалях и делах, а успокаивающая музыка и звуки воды унесут вас далеко-далеко от суеты, давая свободу новым ощущениям внутри.
В программу входит:
- массаж стоп и рук
- массаж головы руками, массажерами, гребнями
- глубокое очищение кожи головы, скрабирование
- массаж головы струями воды
- массаж лица, шеи и декольте
- маска для лица
- маска для волос
- паровая баня для головы
- чаепитие.
Длительность: 2 часа.
Полная стоимость 5500 рублей. В связи с открытием в подарок — скидка 20%. И весь этот комплекс вы получите за 4400 рублей. Успейте забронировать место. Акция продлится по 25 ноября.
Адрес: Зеленоград, корпус 317аС1.
Запись по What’sApp: https://wa.me/message/SSKBQBC6EQ7IF1
Телефон: 8-909-650-64-22
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