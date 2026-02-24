Это пространство, где современные технологии, профессиональный подход и забота о каждом клиенте объединяются ради вашей красоты и уверенности в себе.
Приём в клинике ведут врачи-косметологи с высшим медицинским образованием и практическим опытом.Все процедуры проводятся с учётом индивидуальных особенностей, по медицинским протоколам и с соблюдением высоких стандартов безопасности.
В клинике Laser Like на данный момент доступны следующие направления:
- Лазерная эпиляция — эффективно, безопасно и с долговременным результатом;
- Косметология — уходовые и эстетические процедуры для лица и тела;
- Аппаратный массаж — для коррекции фигуры, тонуса кожи и расслабления
Сейчас мы на этапе лицензирования и чуть позднее будет значительное расширение спектра услуг
В честь открытия клиника подготовила для вас подарокНапишите сюда https://t.me/laserlike_zel «подарок» и заберите сертификат номиналом 3000?
Записаться онлайн: https://dikidi.ru/1999443
Сайт: https://laserlike.tb.ru/
Тг-канал: https://t.me/laserlikezel
Георгиевский проспект 27, корпус 2
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА