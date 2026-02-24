Это пространство, где современные технологии, профессиональный подход и забота о каждом клиенте объединяются ради вашей красоты и уверенности в себе.



Приём в клинике ведут врачи-косметологи с высшим медицинским образованием и практическим опытом.Все процедуры проводятся с учётом индивидуальных особенностей, по медицинским протоколам и с соблюдением высоких стандартов безопасности.



В клинике Laser Like на данный момент доступны следующие направления:

Лазерная эпиляция — эффективно, безопасно и с долговременным результатом;

Косметология — уходовые и эстетические процедуры для лица и тела;

Аппаратный массаж — для коррекции фигуры, тонуса кожи и расслабления



Сейчас мы на этапе лицензирования и чуть позднее будет значительное расширение спектра услуг



В честь открытия клиника подготовила для вас подарокНапишите сюда https://t.me/laserlike_zel «подарок» и заберите сертификат номиналом 3000?



Записаться онлайн: https://dikidi.ru/1999443

Сайт: https://laserlike.tb.ru/

Тг-канал: https://t.me/laserlikezel



Георгиевский проспект 27, корпус 2



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА