В автотехцентре «Автория» появилась редкая новинка — современный вибростенд с поворотной платформой, один из первых в России.
Именно на нём в «Автории» проводилась запись официальных рекламных материалов компанией Nordberg https://vkvideo.ru/video-62301764_456239370
Подобная диагностика очень эффективна и экономична, так как позволяет точно определить конкретный проблемный узел вместо замены деталей наугад, а во многих случаях является единственным способом найти «те самые скрипы». Теперь она доступна совсем рядом!
Стоимость услуги: 5000 рублей.
А ещё в «Автории» с начала года работает 3D-стенд сход-развала «Technovector 7», позволяющий максимально точно провести регулировку колёс.
Стоимость услуги: от 2500 рублей.
Ну и, конечно, в техцентре проводятся все виды кузовных работ, диагностика, ремонт ходовой части, тормозной системы и т. д.
«Автория» — команда профессионалов, доверьте ремонт им.
Телефон: 8-926-153-38-01
Адрес: Андреевка, Староандреевская ул., 7 Г, как добраться.