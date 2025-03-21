Современный вибростенд с поворотной платформой, один из первых в России — появился в автотехцентре «Автория» 21.03.2025 Реклама ИП Мясников А.Н. ИНН:773574974100 erid:2VtzqxWVSb1

В автотехцентре «Автория» появилась редкая новинка — современный вибростенд с поворотной платформой, один из первых в России.

Именно на нём в «Автории» проводилась запись официальных рекламных материалов компанией Nordberg https://vkvideo.ru/video-62301764_456239370

Подобная диагностика очень эффективна и экономична, так как позволяет точно определить конкретный проблемный узел вместо замены деталей наугад, а во многих случаях является единственным способом найти «те самые скрипы». Теперь она доступна совсем рядом!
Стоимость услуги: 5000 рублей.

А ещё в «Автории» с начала года работает 3D-стенд сход-развала «Technovector 7», позволяющий максимально точно провести регулировку колёс.
Стоимость услуги: от 2500 рублей.

Ну и, конечно, в техцентре проводятся все виды кузовных работ, диагностика, ремонт ходовой части, тормозной системы и т. д.

«Автория» — команда профессионалов, доверьте ремонт им.

Телефон: 8-926-153-38-01

Адрес: Андреевка, Староандреевская ул., 7 Г, как добраться.
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