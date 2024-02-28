Салоны IDOL FACE Зеленоград приглашают на «Дни клиента» 28-29 февраля, где вы сами всё увидите своими глазами и почувствуете каждой клеточкой своего тела заботу от самой природы.

Первый визит 1200 рублей.

Как в IDOL FACE делают массаж, можно посмотреть по ссылке.

Всё о фейслифтинге: здесь.

Телефон, вотсап: 8-902-221-56-62

Онлайн-запись: https://n893048.yclients.com

Адрес: Зеленоград, Георгиевский проспект, 33Ак3 (17-й микрорайон), как доехать.