Пока ZelenoKart только готовится к открытию, у тебя уже есть шанс ворваться в игру первым!
ZelenoKart и LA KENDO объединились, чтобы устроить по-настоящему мощный розыгрыш.
Подарки
1 место — сертификат на 5000 рублей в ZelenoKart + сет LA KENDO (32 шт.)
2 место — сертификат на 4000 рублей в ZelenoKart + сет Classic (24 шт.)
3 место — сертификат на 3000 рублей в ZelenoKart + две пиццы («Пепперони» и «Куриная Барбекю»)
Как участвовать
- Подписаться на канал LA KENDO
- Подписаться на канал ZelenoKart
- Нажать кнопку «Участвую» под этими постами на каналах.
Итоги: 13 ноября в 15:00.
Розыгрыш объединяет вкус и драйв — ведь где ещё можно выиграть роллы, пиццу и шанс стать легендой трассы?
Заслуженный деятель электронной промышленности, ученый, изобретатель, сооснователь компании «Орга Зеленоград» Александр Нагин скончался на 77-м году жизни Новости
Концерт детского фольклорного ансамбля «Шаркунок» — познакомьтесь с традиционной культурой Рязанской области Афиша
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Пожарные жалуются на автомобили во дворах: они мешают тушению пожаров, но наказание минимальное Новости
Возле станции Крюково появились Дед Мороз и Снегурочка. Большинству читателей «Зеленоград.ру» это не понравилось Новости
В Брехово нечистоты заливают жилой комплекс. Заменить оборудование не могут из-за судов с застройщиком Новости
Клиенты нового спорткомплекса «Горизонт» жалуются на грязь и неудобный проход. Особенно сложно инвалидам, которые там занимаются Новости
Пешеходное ограждение снова разлетелось после ДТП — такие конструкции уже становились причиной гибели ребёнка Новости
Школа в Менделеево закрывается с ноября на капитальный ремонт. Средние и старшие классы будут учиться в две смены Новости