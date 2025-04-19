Зал силового развития «Бомба» приглашает на соревнования сильных и уверенных в себе любителей армлифтинга.
Условия соревнований:
- поднять и поставить груз на платформу
- на каждое упражнение 4 попытки
- время на выполнение 1 минута
- три этапа соревнований
- первая рукоятка 35 мм статическая
- вторая рукоятка 50мм/22см статическая
- третья рукоятка «Rolling Thunder» 60 мм
В первом и третьем варианте выполнение руки может быть любой, в процессе выполнение задания руку можно менять.
Во втором варианте можно использовать два вида хвата классический и разнохват.
Победителем данного соревнования будет тот, кто наберёт наибольшее количество килограммов во всех трёх этапах.
Данное соревнование будет иметь денежный взнос в размере 1000 рублей, где, по итогу, общая сумма с вычетом 30% будет разделена между первым, вторым и третьим местом.
Возрастное ограничение: 18+.
Время и дату объявят чуть позже, ориентировочно: 26/27 апреля, 12:00 (сбор 11:15)
P. S. Всё будет зависеть от активности и количества участников: минимум 10 человек, максимум 30.
Отправить заявку можно в личку https://t.me/Seliverstov84
Также можно добавиться в группу по армлифтингу https://t.me/Time_to_Win_ArmLif
Увидеть пробный вариант в спортивном telegram-канале https://t.me/sportstrip
А также можно прийти в день соревнований и зарегистрироваться.
Место проведения: Зеленоград, корпус 340А, спортивный клуб «Бомба»
Сайт: http://www.bombazel.ru
Зал силового развития «Бомба» ждёт вас, здесь будут очень вам рады!