Зал силового развития «Бомба» приглашает на соревнования сильных и уверенных в себе любителей армлифтинга.



Условия соревнований:

поднять и поставить груз на платформу

на каждое упражнение 4 попытки

время на выполнение 1 минута

три этапа соревнований

первая рукоятка 35 мм статическая

вторая рукоятка 50мм/22см статическая

третья рукоятка «Rolling Thunder» 60 мм

В первом и третьем варианте выполнение руки может быть любой, в процессе выполнение задания руку можно менять.



Во втором варианте можно использовать два вида хвата классический и разнохват.

Победителем данного соревнования будет тот, кто наберёт наибольшее количество килограммов во всех трёх этапах.

Данное соревнование будет иметь денежный взнос в размере 1000 рублей, где, по итогу, общая сумма с вычетом 30% будет разделена между первым, вторым и третьим местом.

Возрастное ограничение: 18+.