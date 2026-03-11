Утомились от бесконечной череды встреч, где главное — продать продукт? Мечтаете о живом общении с людьми, увлеченными профессиональным ростом и созданием полезных связей?
Добро пожаловать на уникальное событие Зеленограда — Большой нетворкинг-игру
Это пространство, где настоящие профессионалы встречаются друг с другом не ради продажи товаров или услуг, а ради качественного общения, дружбы и взаимоподдержки. Здесь нет места назойливой рекламе и агрессивному маркетингу — лишь атмосфера живого разговора и настоящего интереса друг к другу.
20 марта, пятница
11:00-16:00
Библиотека, к1462
Билеты по ссылке
*в стоимость билета включен легкий перекус
Предварительная регистрация обязательна, количество билетов ограниченно — всего 60 счастливых обладателей приглашений примут участие в этом мероприятии!
Не пропустите шанс обрести полезные знакомства и поднять свой бизнес на новую высоту!
По всем вопросам: +7-965-215-42-45