«Склад Ума» — это школа инженеров и изобретателей рядом с вашим домом (ps: мы не знаем, где вы живете, но предполагаем, что в Зеленограде).

На занятиях в «Складе Ума» опытные педагоги раскрывают таланты детей, рассказывают, как устроено все вокруг и, что самое главное — предлагают им самим проверить все на практике!