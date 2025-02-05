Собрать робожука, приготовить бетон и сконструировать собственный мост: или почему дети бегут на занятия в «Склад Ума», как на праздник? 05.02.2025 ZELENOGRAD.RU
«Склад Ума» — это школа инженеров и изобретателей рядом с вашим домом (ps: мы не знаем, где вы живете, но предполагаем, что в Зеленограде).

На занятиях в «Складе Ума» опытные педагоги раскрывают таланты детей, рассказывают, как устроено все вокруг и, что самое главное — предлагают им самим проверить все на практике!

Программа объединяет науку, инженерию технологии и творчество — на занятиях дети пробуют разные предметные области, так что скучать не приходится:

  • Инженерия и конструирование
  • Мультипликация и презентация
  • Физика и космос
  • Генетика, химия, биотехнологии
  • Робототехника, 3D и многое другое!

И сейчас мы приглашаем вас на бесплатное занятие в «Склад Ума»! За час ребенок поработает с нейросетью и соберёт работающую модель древнего оружия — катапульту (которую ребенок заберет с собой в подарок!).

Занятия проходят в Зеленограде, корп. 1462, Библиотека №252.


Дети занимаются в группах по 10 человек, поэтому обязательно заранее бронируйте место

по телефону WhatsApp/Telegram: 8-926-130-62-68

или на сайте.

Приходите!

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