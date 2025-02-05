«Склад Ума» — это школа инженеров и изобретателей рядом с вашим домом (ps: мы не знаем, где вы живете, но предполагаем, что в Зеленограде).
На занятиях в «Складе Ума» опытные педагоги раскрывают таланты детей, рассказывают, как устроено все вокруг и, что самое главное — предлагают им самим проверить все на практике!
Программа объединяет науку, инженерию технологии и творчество — на занятиях дети пробуют разные предметные области, так что скучать не приходится:
- Инженерия и конструирование
- Мультипликация и презентация
- Физика и космос
- Генетика, химия, биотехнологии
- Робототехника, 3D и многое другое!
И сейчас мы приглашаем вас на бесплатное занятие в «Склад Ума»! За час ребенок поработает с нейросетью и соберёт работающую модель древнего оружия — катапульту (которую ребенок заберет с собой в подарок!).
Занятия проходят в Зеленограде, корп. 1462, Библиотека №252.
Дети занимаются в группах по 10 человек, поэтому обязательно заранее бронируйте место
по телефону WhatsApp/Telegram: 8-926-130-62-68
или на сайте.
Приходите!
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