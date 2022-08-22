Снова в школу! Букетики и композиции к 1 сентября в Зеленограде. Открыт предзаказ на осенние букетики Мяу Флауэрс от 1470 руб. 22.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Друзья, новый учебный год совсем скоро, в Мяу Флауэрс подготовили для вас очаровательные букетики и композиции в ящичках для любимых учителей. Сделать заказ можно уже сегодня!

В состав букетов входят стойкие цветочки, которые не только прекрасно переживут без воды «линейку», но и чудесно постоят у учителей, радуя их своей красотой. Мяу Флауэрс создали небольшие букеты, соразмерно маленьким людям. Размер букетов до 30 см по самой длинной части.

Посмотреть все букеты и композиции, а также оформить заказ можно здесь.
Если у вас остались вопросы, позвоните или напишите 8-925-098-98-88, Мяу Флауэрс с радостью все расскажет.

При оформлении заказа заранее, во-первых, вы сможете заказать понравившийся букет или композицию, и вам забронируют цветы. Во-вторых, при заказе до 29.08 к вашему букету или композиции вам подарят топпер — деревянную вставочку, как на фото.

*31.08 доставка цветов по городу будет бесплатной при заказе от 1990 руб. Минимальная сумма заказа — 1470р., при заказе до 1990 стоимость доставки — 250 руб. по городу. Интервал доставки увеличен до 4,5 часов, все доставочки будут осуществлены с 18.00 до 22.30. При оформлении заказа, укажите желаемое время доставки, и Мяу Флауэрс сделает все возможное, чтобы вам было удобно.

С любовью, Мяу Флауэрс
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