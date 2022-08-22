Посмотреть все букеты и композиции, а также оформить заказ можно здесь.

Если у вас остались вопросы, позвоните или напишите 8-925-098-98-88, Мяу Флауэрс с радостью все расскажет.

При оформлении заказа заранее, во-первых, вы сможете заказать понравившийся букет или композицию, и вам забронируют цветы. Во-вторых, при заказе до 29.08 к вашему букету или композиции вам подарят топпер — деревянную вставочку, как на фото.