Смартфоны с искусственным интеллектом, умеющие самостоятельно обрабатывать фотографии, пока не вытеснили популярные фоторедакторы, но по динамике интереса уже почти сравнялись с ними. В первой половине 2025 года россияне стали в 2,4 раза чаще пользоваться сайтами для редактирования фото по сравнению со второй половиной 2024-го. При этом спрос на смартфоны с ИИ-возможностями, позволяющими улучшать снимки без дополнительных приложений, вырос за год в 2,2 раза. К такому выводу пришли аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные о трафике на профильных ресурсах и статистику продаж смартфонов.

За год объём интернет-трафика, потраченного на сервисы для обработки фото, увеличился на 138%. Изменился и портрет аудитории: женщины остаются главными пользователями фоторедакторов — на их долю приходится 54%. Но при этом растёт и число мужчин: с 44% во второй половине 2024-го до 48% в первой половине 2025 года.

Чаще всего фотографиями увлекаются женщины 25-34 лет и мужчины 35-44 лет. Однако именно мужчины лидируют по объёму потребляемого трафика — на них приходится 59%. Высокие показатели связаны как с ростом популярности редакторов, так и с профессиональной спецификой: например, фотообработкой активно пользуются фотографы.

При этом всё больше внимания привлекают смартфоны с искусственным интеллектом. Их возможности позволяют ретушировать и улучшать снимки на уровне популярных приложений и программ для обработки изображений.

«Продажи смартфонов с функциями искусственного интеллекта с начала 2025 года оказались в 2,2 раза выше, чем за такой же период 2024 года. Рост спроса на смартфоны с ИИ вызван как расширением предложения таких гаджетов на рынке, так и высоким интересом пользователей к возможностям нейросетей, в том числе к обработке фото при помощи технологий. Мы видим внимание аудитории к ИИ, поэтому регулярно пополняем ассортимент гаджетов с интегрированными нейросетями при выпуске новых моделей», — поделился директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Вадим Зимин.