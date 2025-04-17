«Скупка Неси Сюда» — выгодные покупки и продажи в Зеленограде и Солнечногорске 17.04.2025 Реклама ИП Железняк И.С ИНН: 230813537156 erid:2VtzqwvEryY

В Зеленограде есть комиссионный магазин «Скупка Неси Сюда»

Также в Солнечногорске у нас есть второй магазин «Скупка Неси Сюда», где представлена вторая часть интересного товара.

В магазинах «Скупка Неси Сюда» вы найдете разнообразие уникальных товаров по доступным ценам, которые регулярно обновляются.

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Адреса: г. Зеленоград, корп. 834А (вход с торца со стороны ж/д)

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+7 (906) 700-66-87

Телеграм в Зеленограде:
https://t.me/scupkanesisuda

Адрес: г. Солнечногорск, ул. Почтовая 21

+7 (964) 707-00-33

Телеграм в Солнечногорске
https://t.me/Ckypka_NeciCyda

Режим работы:
ежедневно с 10:00 до 20:00

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