В Зеленограде есть комиссионный магазин «Скупка Неси Сюда»
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Адреса: г. Зеленоград, корп. 834А (вход с торца со стороны ж/д)
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+7 (906) 700-66-87
Телеграм в Зеленограде:
https://t.me/scupkanesisuda
Адрес: г. Солнечногорск, ул. Почтовая 21
+7 (964) 707-00-33
Телеграм в Солнечногорске
https://t.me/Ckypka_NeciCyda
Режим работы:
ежедневно с 10:00 до 20:00