2 ноября в 19:00 в КЦ «Зеленоград».



Кай Метов — это не просто имя, это целая эпоха в музыкальной культуре. Его завораживающий голос способен покорить сердца, а лирические мелодии и глубокие тексты заставляют задуматься о самом важном. Он создает музыку от души и для души, оставаясь верным своим принципам, не поддаваясь современным тенденциям.



«Position № 2», «Вспомни меня», «Роза чайная», «Где-то далеко идут дожди» и все любимые хиты ждут вас!



Купите электронный билет прямо сейчас — https://всеконцерты.рф/metov_zelenograd