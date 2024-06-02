Это еще не всё! По промокоду «Жара в лофте» также есть вкусные подарки:

Сделай заказ на сумму 2000? и получи пиццу Пепперони в подарок

Закажи три пиццы и четвертую пиццу Пепперони в подарок

Все розыгрыши актуальны только по промокодам

Заказывайте: